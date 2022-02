ArrivÃ©e en Pologne des premiÃ¨res troupes de renfort amÃ©ricain

“Comme annoncé, les premiers éléments du groupe de combat de la brigade de la 82e division aéroportée de l’armée américaine sont arrivés en Pologne”, a déclaré un porte-parole militaire polonais.

Un petit avion transportant du personnel de la chaîne de commandement américaine, selon une source militaire polonaise, a atterri dans la matinée à l’aéroport de Rzeszow-Jasionka, alors que les préparatifs se poursuivaient sur la base, située près de la frontière polonaise avec l’Ukraine. Mercredi, le président américain Joe Biden a ordonné l’envoi de près de 3 000 soldats supplémentaires en Pologne et en Roumanie pour protéger l’Europe de l’Est d’un éventuel débordement de la crise ukrainienne.

Environ 1 700 militaires, principalement des parachutistes de la 82e division aéroportée, seront déployés de Fort Bragg, en Caroline du Nord, en Pologne “dans les prochains jours”, selon des sources de l’armée américaine.

Selon le Pentagone, un escadron Stryker d’environ 1 000 militaires américains basé dans la ville allemande de Vilseck sera envoyé en Roumanie.

Les premières troupes américaines supplémentaires sont arrivées en Allemagne vendredi.

La Russie a nié vouloir envahir l’Ukraine, mais elle a déployé plus de 100 000 soldats près des frontières ukrainiennes et a déclaré qu’elle pourrait prendre des mesures militaires non précisées si ses exigences n’étaient pas satisfaites, notamment la promesse de l’Otan de ne jamais admettre Kiev.