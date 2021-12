Anniversaire du soulèvement de 1952 à Casablanca : l’occasion de se remémorer l’esprit d’unité liant les pays maghrébins (El Ktiri)

S’exprimant à l’occasion du 69è anniversaire du soulèvement de Casablanca, M. El Ktiri a affirmé que cette épopée historique de la lutte apporte “des preuves tangibles des liens solides et profonds qui unissent les peuples maghrébins et la conscience de leurs dirigeants de l’importance de la lutte commune et de l’attachement fort aux liens du sang, de la langue, de la religion et du destin commun.

Il a expliqué que cet anniversaire incarne l’esprit d’unité régnant entre les pays maghrébins dont les peuples interagissaient avec toutes les menaces visant leur indépendance et ce à travers un soutien mutuel étant donné que la question de la résistance à l’occupation et la défense de la patrie transcendent les frontières nationales et géographiques.

Il a ajouté que le soulèvement est “l’une des formes de solidarité et de symbiose entre les peuples maghrébins, qui ont connu des victoires retentissantes sur les forces de l’injustice dans des moments de lutte durant lesquels ils ont uni leurs forces et leurs efforts pour défendre leurs valeurs sacrées, libérer l’homme maghrébin de l’oppression et de l’exploitation, et lutter contre la surexploitation des richesses de la région et l’asservissement de ses peuples”.

Le Haut Commissaire a ajouté que la région maghrébine a aujourd’hui besoin de “cet esprit d’unité pour redonner vie à l’Union du Maghreb arabe en relançant ses organes et structures gelés depuis sa création en 1989, et pour aller de l’avant vers une intégration économique, un vœu auquel aspirent les peuples de la région”.

Cet anniversaire, a-t-il poursuivi, est une occasion pour se remémorer les positions fermes de notre pays, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ajoutant que grâce à Son approche sage et Sa politique éclairée, Sa Majesté le Roi est fortement attaché à la consolidation des liens de fraternité, à surmonter les entraves et obstacles et à renforcer l’édification maghrébine et la solidarité à un moment où il n’y a pas de place pour la division”.

Dans ce contexte, M. El Ktiri a appelé à la nécessité de se remémorer les pages glorieuses de l’histoire de la lutte maghrébine contemporaine pour s’en inspirer et en tirer les leçons, loin de s’égarer dans les labyrinthes de la division.

Il a ajouté que le soulèvement de Casablanca constitue également une occasion d’évoquer l’histoire de la lutte de la ville face à l’occupation depuis le début du siècle dernier, et les événements héroïques, manifestations et soulèvements dont elle a été témoin pour défendre les valeurs sacrées et les constantes nationales, outre son rôle de premier plan dans la redynamisation de la résistance contre l’occupation, qui va faire tâche d’huile et s’étendre aux autres régions du Royaume.

Il a également rappelé la signification profonde de la commémoration de cet anniversaire pour la classe ouvrière et le mouvement syndical.

Cette cérémonie a été marquée par un hommage à des anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération et la distribution d’aides à des membres de la famille de la résistance et de l’Armée de libération.