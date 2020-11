Algérie : nouvelles mesures pour stopper la flambée des cas de Covid-19

Le gouvernement algérien a annoncé, dimanche, de nouvelles mesures pour stopper la flambée des cas de Covid-19 dans le pays.

Ainsi, il a été décidé de prolonger les mesures de lutte contre l’épidémie de coronavirus pour une durée de 15 jours, en étendant notamment le couvre-feu nocturne à de nouvelles régions et renforçant les restrictions aux activités commerciales.

Le couvre-feu décidé sera applicable entre 20h00 et 05h00 dans 32 wilayas, au lieu de 29 actuellement, selon un communiqué des services de la primature algérienne.

Les autorités algériennes ont, en outre, décidé la limitation, pour une période de 15 jours, du temps d’activités de certains commerces, qui devront cesser toute activité à partir de 15h00, notamment des commerces des appareils électroménagers, d’articles ménagers et de décoration, de tissus d’ameublement, d’articles de sport et de jouets et des salons de coiffure, ainsi que les cafés et restaurants.

Il a également décidé de prolonger la fermeture, pour une période de 15 jours, des marchés de ventes des véhicules d’occasion au niveau de l’ensemble du territoire algérien.

Ces mesures s’ajoutent à bien d’autres déjà en vigueur, notamment la mesure d’interdiction de tout type de rassemblement de personnes et de regroupement familial ainsi que des “réunions et assemblées générales organisées par certaines institutions, selon la même source.

L’Algérie a enregistré 860 nouveaux cas quotidiens cas de Covid-19 ces dernières 24 heures, selon le bilan officiel de ce dimanche. Au total, 67.679 personnes ont été officiellement diagnostiquées positives au Covid-19 depuis le début de la pandémie de coronavirus en février dernier en Algérie, dont 2154 décès.