Algérie: 20 morts dans un accident de la route

L’accident, qui s’est produit dans la commune d’Aïn M’guel à Tamanrasset, a causé la destruction du véhicule qui transportait majoritairement des ressortissants africains, a précisé la même source.

Dimanche dernier, au moins 07 personnes avaient été tuées et 12 autres blessées dans un violent accident survenu sur une autoroute dans le nord de l’Algérie. Cet accident, qui a eu lieu sur l’autoroute est-ouest dans la wilaya d’Ain Defla (nord), s’était produit dans un carambolage impliquant cinq véhicules et deux semi-remorques.

Durant les dix premiers mois de 2020, les accidents de la route en Algérie ont fait plus de 2.422 morts et plus de 20.000 blessés dans plus de 16.000 accidents de la route, selon la Délégation nationale à la sécurité routière.

En 2019, environ 3.300 personnes ont trouvé la mort et plus de 31.000 autres ont été blessées dans 22.507 accidents survenus à travers les différentes wilayas du pays, selon le Centre national de prévention et de sécurité routières.