61ème Assemblée de l’OMPI: Le Maroc appelle à oeuvrer pour répondre aux besoins des pays en développement

“Les avancées notables enregistrées par l’OMPI durant la décennie écoulée ne doivent pas escamoter la nécessité d’œuvrer davantage, pour répondre aux besoins des États membres, notamment les pays en développement, et de relever les multiples défis auxquels nous sommes confrontés aujourd’hui”, a affirmé le Représentant Permanent adjoint à la Mission du Royaume à Genève, Abdellah Boutadghart, dans une déclaration au nom du Maroc.

À cet égard, a-t-il poursuivi, “une mise en œuvre efficace des recommandations du Plan d’action pour le développement de l’OMPI permettra, certainement, aux pays en développement de tirer meilleur parti des avantages divers qu’offre le système international de la propriété intellectuelle”.

Les mutations profondes qui affectent le monde, invitent l’OMPI à reconsidérer le cadre de la propriété intellectuelle, en analysant les aspects juridiques, politiques et éthiques concernant l’impact de l’intelligence artificielle sur la créativité et l’innovation, a ajouté le diplomate marocain.

De surcroît, une attention particulière devrait être accordée à l’agenda normatif dans la perspective d’achever les longues négociations, concernant notamment la protection des ressources génétiques, des savoirs traditionnels et des expressions culturelles traditionnelles, des organismes de radio diffusion contre le piratage du signal, ainsi que les négociations afférentes à la question de la convocation d’une conférence diplomatique pour l’adoption du traité sur le droit des dessins et modèles (DLT), a plaidé M. Boutadghart.

Aussi, a-t-il ajouté, “sommes-nous convaincus de la possibilité de trouver des issues favorables à ces questions à caractère normatif, ainsi qu’à d’autres ayant un aspect institutionnel, si nous travaillons dans un esprit de bonne volonté, de compromis, de collaboration et de consensus”.

Tout en souligant l’attachement du Maroc au multilateralisme en tant qu'”élément incontournable dans le monde d’aujourd’hui, plus complexe et interdépendant”, le diplomate marocain a relevé qu”il est indispensable que chacun de nous fasse preuve de souplesse et modère ses prétentions dans l’intérêt commun”.

La 61ème série de réunions des Assemblées des Etats membres de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle s’est ouverte lundi à Genève sous la présidence du Maroc en sa qualité de Président de l’Assemblée Générale de l’Organisation pour l’exercice biennal 2020/2021. Outre les déclarations des pays membres, la première journée de cette rencontre, qui se poursuivra jusqu’au 25 septembre, a été marquée notamment par la présentation du rapport du Directeur général de l’Organisation sur les activités de l’OMPI depuis 2008.