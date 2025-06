3e Conférence de l’ONU sur l’Océan: SAR la princesse Lalla Hasnaa assiste au Sommet « Pour une Méditerranée connectée »

La princesse Lalla Hasnaa, Représentante du Roi Mohammed VI, a assisté, lundi au Palais des rois sardes à Nice, au Sommet «Pour une Méditerranée connectée», présidé par chef d’Etat français, Emmanuel Macron.

Ce Sommet, tenu en présence de chefs d’État et de gouvernement européens, du bassin méditerranéen et des pays du Golfe, ainsi que de représentants d’organisations internationales et régionales, est initié en marge de la 3e conférence des Nations Unies sur l’Océan.

Avec l’objectif d’approfondir les connectivités terrestres, maritimes et numériques, il se veut l’occasion d’une série d’annonces d’investissements dans les infrastructures de transport terrestre et maritime, numériques et énergétiques.