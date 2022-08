Ukraine: nouvelles sanctions canadiennes contre la Russie

Dans ce communiqué publié sur son site Internet, M. Trudeau a indiqué que le Canada imposait de nouvelles mesures à 62 proches collaborateurs du gouvernement russe et à une entité du secteur de la défense.

Parmi les personnes visées figurent de hauts responsables du gouvernement russe, notamment des gouverneurs fédéraux et des chefs régionaux russes, des membres de leur famille et des hauts responsables d’entités du secteur de la défense actuellement sanctionnées, selon la même source.

Le Premier ministre canadien a également annoncé l’allocation de fonds pour deux projets ukrainiens dans le cadre du Programme pour la stabilisation et les opérations de paix afin de fournir un soutien supplémentaire aux institutions ukrainiennes du secteur de la sécurité.

Depuis le 24 février de cette année, le Canada a imposé des sanctions à plus de 1.300 personnes et entités de Russie, d’Ukraine et de Biélorussie.