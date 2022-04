Ukraine: le SG de l’ONU souligne l’urgence d’un “cessez-le-feu humanitaire”

Le SG de l’ONU a rappelé à toutes les parties au conflit leurs obligations en vertu du droit international de protéger les civils ainsi que l’urgence de négocier des “cessez-le-feu humanitaires” afin de permettre une évacuation et un accès sûrs pour les populations piégées par le conflit, a indiqué son porte-parole, Stéphane Dujarric lors de son point de presse quotidien.

M. Guterres a, en outre, réitéré son appel à toutes les parties concernées à mettre fin immédiatement à ce conflit.

Devant le conseil de sécurité, le Chef de l’humanitaire de l’ONU, Martin Griffiths avait, de son côté, jugé vital que toutes les parties au conflit respectent leurs obligations en vertu du droit international humanitaire permettent aux organisations humanitaires impartiales un accès sûr, rapide et sans entrave à tous les civils dans le besoin, où qu’ils se trouvent en Ukraine.

Il a, dans ce cadre, appelé le Conseil de sécurité et les Etats membres de l’ONU à user de leur influence pour soutenir les efforts visant à instaurer la paix et à atténuer les souffrances humanitaires en Ukraine.

L’ONU et ses partenaires avaient lancé un appel d’urgence pour lever 1,7 milliard de dollars en vue d’apporter l’aide humanitaire dont l’Ukraine va avoir besoin.

Cet appel est composé d’un premier plan consacré à la situation à l’intérieur de l’Ukraine qui nécessite un montant de 1,1 milliards de dollars pour couvrir les besoins humanitaires croissants de plus de six millions de personnes touchées et déplacées par les opérations militaires au cours des trois prochains mois.

Le deuxième plan, qui concerne les opérations humanitaires dans les pays voisins, prévoit un montant de 551 millions de dollars afin d’aider les Ukrainiens ayant fui les frontières, principalement vers la Pologne, la Hongrie, la Roumanie et la Moldavie.