Trump annonce le début « officiel » de la deuxième phase du plan de paix américain pour Gaza

« Comme l’a annoncé (l’émissaire américain) Steve Witkoff, nous sommes OFFICIELLEMENT entrés dans la phase suivante du plan de paix en 20 points pour Gaza ! », a écrit le président Trump sur son réseau Truth Social.

« Depuis le cessez-le-feu, mon équipe a contribué à acheminer des niveaux RECORDS d’aide humanitaire à Gaza, atteignant les civils à une vitesse et à une échelle HISTORIQUES. Même les Nations Unies ont reconnu cette réalisation comme étant SANS PRÉCÉDENT. Ces résultats ont ouvert la voie à la phase suivante », a estimé le président américain.

Il a également annoncé que le conseil de la paix pour Gaza avait été formé. Cette instance, dont il est le président, devrait superviser le travail des administrateurs locaux de la bande de Gaza.

« En tant que président du Conseil de paix, je soutiens le gouvernement technocratique palestinien nouvellement nommé, le Comité national pour l’administration de Gaza, soutenu par le Haut Représentant du Conseil, afin de gouverner Gaza pendant sa transition », a ajouté M. Trump.

Il a, en outre, affirmé que « les dirigeants palestiniens sont fermement engagés en faveur d’un avenir pacifique ».

Précisant les contours de cette nouvelle phase, l’émissaire américain Steve Witkoff a souligné, de son côté, qu’elle prévoit l’établissement d’une « administration palestinienne technocratique de transition à Gaza, le Comité national pour l’administration de Gaza (CNAG), et entame la démilitarisation complète et la reconstruction de Gaza, principalement le désarmement de tout le personnel non autorisé ».

Le cessez-le-feu à Gaza est entré en vigueur le 10 octobre 2025. Cette trêve est intervenue à l’issue d’intenses efforts diplomatiques internationaux visant à mettre un terme aux hostilités.

Dans ce contexte, le président Trump avait présenté une feuille de route prévoyant notamment la mise en place d’un comité de transition chargé d’administrer Gaza, sous la supervision d’un Conseil de la paix qu’il préside.