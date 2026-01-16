Finale CAN Maroc-2025 : report de l’examen unifié local et des devoirs de contrôle continu en primaire et en secondaire collégial (Ministère)

« A même de garantir les conditions idoines pour le passage des échéances d’évaluation, il a été décidé de reporter les dates de tenue de l’examen unifié local et les devoirs de contrôle continu aux cycles de l’enseignement primaire et du secondaire collégial au titre du premier semestre de l’année scolaire 2025-2026 », indique un communiqué du ministère.

Dans ce cadre, il a été décidé de reporter la date desdits examens unifiés locaux et les devoirs de contrôle continu aux cycles de l’enseignement primaire et du secondaire collégial aux 20 et 21 janvier 2026.

Cette mesure intervient en raison de la concomitance de ces opérations d’évaluation programmées avec la finale de la Coupe d’Afrique des nations « Maroc 2025 », à laquelle prend part la sélection nationale le 18 janvier 2026, ainsi qu’en raison de l’engouement suscité par cet événement footballistique continental parmi les élèves, leurs familles et l’ensemble du peuple marocain, précise le ministère.

Le ministère réaffirme son engagement à prendre toutes les mesures susceptibles de garantir l’intérêt des apprenants et concilier les exigences du temps scolaire et les différents contextes nationaux, conclut le communiqué.