Le Maroc, un partenaire « solide » sur le continent africain (ministre allemand de l’Agriculture)

Dans une déclaration à la MAP en marge de l’inauguration du pavillon marocain à la Semaine verte internationale de Berlin (Grüne Woche 2026), le responsable allemand a indiqué qu’il était « très important » pour l’Allemagne que le Maroc prenne part à ce grand rendez-vous international consacré à l’agriculture et à l’alimentation.

Dans ce contexte, il a salué les efforts déployés par le Royaume face aux enjeux mondiaux du secteur agricole, réaffirmant la volonté de son pays de « maintenir les bonnes relations existantes avec le Maroc et de les renforcer davantage sur un pied d’égalité ».

M. Rainer, membre de l’Union chrétienne-sociale (CSU), l’un des partis de la nouvelle coalition allemande, a pris part à l’inauguration du pavillon marocain lors de l’ouverture, vendredi, de la Semaine verte internationale de Berlin, aux côtés du ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Ahmed El Bouari.

Pour sa 11e participation consécutive à cet événement, l’un des plus grands salons mondiaux dédiés à l’agriculture et à l’alimentation, le Maroc est représenté par une importante délégation conduite par M. El Bouari, comprenant des responsables institutionnels ainsi que des professionnels du secteur agricole.

La participation du Royaume met l’accent sur la qualité et la valorisation des produits de terroir, qui répondent aux standards internationaux les plus exigeants en matière de qualité, de sécurité sanitaire et de traçabilité, et mettent en avant les efforts soutenus des coopératives marocaines.

À cet égard, le pavillon marocain rassemble une vingtaine de coopératives issues des douze régions du Royaume, pour présenter la richesse et l’authenticité du terroir national aux participants, professionnels et grand public, à cette édition placée sous le thème « 100 ans de la Grüne Woche : là où l’histoire rencontre l’avenir ».

Fondée en 1926, la Grüne Woche s’est imposée au fil des décennies comme le principal salon international consacré à l’alimentation et à l’l’agriculture. Jusqu’au 26 janvier, des exposants du monde entier y présentent leurs produits, innovations et tendances.

La manifestation, qui réunit cette année quelque 1.600 exposants issus de plus de 50 pays, offre également une tribune aux grands enjeux contemporains liés à la protection du climat, à l’économie circulaire, à la préservation des ressources et à l’utilisation durable des terres.

La Grüne Woche constitue par ailleurs le point de départ du Forum mondial pour l’alimentation et l’agriculture (GFFA), principale conférence internationale consacrée aux grandes questions d’avenir du secteur agricole et agroalimentaire, placée cette année sous le thème « L’eau. Les récoltes. Notre avenir ».