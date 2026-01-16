CAN 2025 : le ministère reporte les examens pour la finale Maroc-Sénégal

Le ministère de l’Éducation nationale a annoncé, vendredi 16 janvier 2026, le report des examens du premier semestre de l’année scolaire 2025-2026. Les épreuves unifiées locales et de contrôle continu des cycles primaire et secondaire collégial, initialement programmées les 19 et 20 janvier, se tiendront finalement les 20 et 21 janvier.

Cette décision, prise suite à une requête du député du Mouvement populaire Mohamed Ouzzine, a pour objectif d’assurer un climat paisible aux élèves et aux enseignants, compte tenu de l’effervescence nationale autour de la finale de la CAN 2025. Le Maroc sera opposé au Sénégal, ce dimanche 18 janvier, au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat, après avoir sorti le Nigeria en demi-finale.

Le communiqué du ministère ajoute que les activités d’évaluation continue seront également ajustées pour assurer la continuité pédagogique. Ce report intervient alors que les Marocains sont massivement mobilisés derrière le parcours des Lions de l’Atlas, qui jouent leur première finale continentale depuis 2004.