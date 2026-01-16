Syrie : le kurde reconnu langue nationale par décret présidentiel

Dans un geste politique majeur, le président syrien a signé ce jeudi un décret présidentiel reconnaissant officiellement la langue kurde comme « langue nationale » de la République arabe syrienne, aux côtés de l’arabe.

Le président syrien Ahmed al-Sharaa a promulgué le décret n° 13 de 2026, qui considère les citoyens kurdes comme une composante essentielle et authentique du peuple syrien, intégrant leur culture et leur langue dans l’identité nationale unifiée et pluraliste du pays.

Ce texte, daté du 16 janvier 2026, reconnaît le kurde comme langue nationale, autorise son enseignement dans les régions à majorité kurde, abroge les mesures discriminatoires du recensement de 1962, accorde la pleine citoyenneté à tous les Kurdes vivant sur le territoire syrien et fait de Newroz (21 mars) une fête nationale officielle payée.

Le décret oblige l’État à préserver la diversité culturelle et linguistique, à encourager un discours national inclusif et à punir toute incitation à la haine ethnique. Il prend effet dès sa publication au Journal officiel.