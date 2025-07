Symposium à Kigali: appel à s’inspirer des messages du Roi Mohammed VI pour promouvoir la paix et le vivre-ensemble en Afrique

Les participants au symposium scientifique international sur le thème : « Les valeurs morales en Islam et leur impact sur la paix sociale en Afrique », organisé samedi à Kigali à l’initiative de la Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains, ont appelé à s’inspirer des discours et messages du Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine (commandeur des croyants), afin de promouvoir la paix et le vivre-ensemble en Afrique.

Dans leur déclaration finale, sanctionnant les travaux de cette rencontre, organisée en collaboration avec le Conseil Supérieur des Affaires Islamiques du Rwanda, les participants ont, ainsi, appelé à s’inspirer des hautes orientations du souverain, Président de la Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains, en faveur de la paix et du vivre-ensemble en Afrique.

Ils ont aussi insisté sur la nécessité de consolider les valeurs morales, en tenant compte des objectifs et des principes de l’islam, pour atteindre l’unité sociale, la coexistence pacifique et promouvoir le développement durable en Afrique.

Dans ce contexte, ils ont recommandé que le modèle rwandais soit étudié et considéré comme une expérience réussie de consolidation de la paix sociale en Afrique, pouvant faire l’objet de travaux de recherche et ainsi servir de source d’inspiration pour d’autres pays.

Ils ont également plaidé pour l’intégration de l’enseignement des valeurs morales islamiques dans les programmes éducatifs des pays africains, en tenant compte des spécificités sociales et culturelles de ces pays et de leur diversité religieuse, outre l’organisation de conférences scientifiques sur la coexistence dans les pays africains, d’ateliers éducatifs sur la consolidation des valeurs de paix, ainsi que des activités visant à promouvoir la solidarité sociale et les valeurs morales.

Sur un autre registre, les intervenants ont mis l’accent sur l’importance pour la Fondation de soutenir des travaux de recherche scientifiques traitant de l’histoire des musulmans au Rwanda et leurs actions en faveur de la promotion de la paix et du vivre ensemble.