Sahara: le Club d’amitié Mexique-Maroc réitère son soutien à l’initiative d’autonomie

Le Club d’amitié Mexique-Maroc a réitéré son soutien à l’initiative d’autonomie comme “seule et unique” solution au conflit régional autour du Sahara marocain, tout en dénonçant les tentatives séparatistes visant à déstabiliser la région du Sahara et du Sahel.

“Nous réitérons notre soutien à la proposition marocaine d’autonomie et nous condamnons les plans séparatistes qui tentent de compromettre la sécurité et la stabilité de la région du Sahara et du Sahel”, ont souligné les membres de ce Club dans une lettre adressée aux ministres des Affaires étrangères du Mexique et du Maroc.

Le Mexique a toujours respecté les droits et la souveraineté des pays et condamne toute tentative ou velléité séparatiste, ont affirmé les membres du Club qui comprend des personnalités du monde politique, culturel et académique, outre des hommes d’affaires et des acteurs associatifs.

“C’est pour cette raison que nous soutenons le Maroc pour contrecarrer ces tentatives vouées à l’échec”, ont-ils indiqué dans cette lettre parvenue à la MAP.

Les signataires de la missive ont, par ailleurs, mis en avant les relations d’amitié qui unissent le Maroc et le Mexique depuis des années, relevant que les deux pays ont toujours fait le choix du dialogue et de la démocratie et soutenu la sécurité des pays contre les visées séparatistes.

A cette occasion, le coordinateur du Club, Miguel Vargas Mendosa a indiqué à la MAP que cette lettre est une expression de solidarité du peuple mexicain envers la première cause du Maroc et un appel aux autorités mexicaines à rejeter toute tentative séparatiste alimentée par des agendas extérieurs.

M. Mendosa, qui est élu parlementaire, a tenu à saluer l’engagement constant du Roi Mohammed VI en faveur de la paix et de la sécurité en Afrique du Nord et au Moyen-Orient au service du développement et du bien-être des peuples de la région .