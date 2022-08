Ronaldo promet la “vérité” en réponse aux “mensonges” des médias

Dans une réponse en portugais à la publication d’un fan, le quintuple Ballon d’or a écrit que les supporteurs connaîtront “la vérité quand je donnerai une interview dans quelques semaines”, soulignant que “les médias ne racontent que des mensonges”.

“J’ai un cahier et sur 100 actualités à mon sujet récemment, seules cinq étaient vraies. Imaginez comment c’est”, a soutenu le joueur de 37 ans. L’international portugais, qui a encore un an de contrat à ManU, avait raté la reprise des entraînements des Red Devils en juillet, puis la tournée en Asie et Australie, en raison de “problèmes familiaux”.

Les médias britanniques avaient alors interprété cette absence comme l’expression de la volonté de CR7 de quitter Manchester, sixième de la dernière Premier League et non qualifié pour la prestigieuse Ligue des champions. Les Mancuniens subissent un début de saison catastrophique, avec une défaite face à Brighton à domicile (2-1) en ouverture du championnat et une humiliation (4-0) contre Brentford lors de la deuxième journée. Les supporters du club ont lancé une marche de protestation devant Old Trafford contre la famille Glazer, propriétaire du club, pointant notamment du doigt une stratégie de recrutement désastreuse.