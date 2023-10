Rencontre à Rabat entre le SG du PPS et Jean-Luc Mélenchon, Fondateur de « la France Insoumise »

La rencontre entre MM. Benabdallah et Mélenchon s’est déroulée dans une ambiance chaleureuse et a été l’occasion d’aborder divers sujets d’ordre politique d’un intérêt commun pour les deux partis, indique un communiqué du PPS. « Cette visite a permis de réaffirmer les liens qui unissent le PPS et la LFI et d’aborder leurs préoccupations communes ainsi que leur volonté de travailler ensemble sur des questions importantes qui intéressent les deux peuples, les deux pays et le bassin méditerranéen, ainsi que sur l’importance de donner une envergure nouvelle à la gauche dans ces espaces », a souligné le SG du PPS, cité par le communiqué.

De son côté, M. Mélenchon a mis l’accent sur le poids historique du PPS, sa contribution à la vie politique nationale, insistant sur la nécessité de renforcer davantage les relations d’amitié et de coopération qui existent entre la France Insoumise et le PPS pour le bien-être des deux peuples français et marocain. Lors de cette rencontre, les deux parties ont convenu de développer un certain nombre d’initiatives communes.