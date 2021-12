“Relance, Puissance et Appartenance”, Macron présente les priorités de la présidence française du Conseil de l’UE

Treize ans après sa dernière présidence, la France va de nouveau prendre la tête du Conseil de l’UE pour six mois. Paris aura la responsabilité de faire converger les Vingt-Sept sur plusieurs dossiers-clés.

Lors d’une conférence de presse à l’Elysée, en présence de plusieurs membres de son gouvernement, Emmanuel Macron a détaillé les grands dossiers que souhaite porter la France lors de cette présidence, la 13e exercée par le pays depuis les années 1950.

Parmi les priorités de cette présidence française figurent notamment la réforme des accords de Schengen, faire avancer le “paquet climat” avec la taxation carbone, mieux réguler les géants du numérique, harmoniser le salaire minimum et rebâtir “un traité d’amitié avec l’Afrique”.

“S’il fallait résumer en une phrase cette présidence : nous devons passer d’une Europe de coopération à l’intérieur de nos frontières à une Europe puissante dans le monde, pleinement souveraine, libre de ses choix et maître de son destin. C’est ça l’objectif”, a d’emblée déclaré Emmanuel Macron, en soulignant le triptyque de la présidence française du Conseil de l’UE à savoir “Relance, Puissance et Appartenance”.

“Le premier axe de cette présidence c’est une Europe plus souveraine, une Europe capable de maîtriser ses frontières”, a indiqué le Président français qui a annoncé une réforme de l’espace Schengen “autour de deux priorités”. “La première, ce sera la mise en place d’un pilotage politique de Schengen “, à travers des réunions régulières des ministres européens en charge de ces questions, ainsi que des mécanismes de soutien solidaire en cas de crise à la frontière d’un Etat membre.

“Le deuxième élément clé d’une Europe souveraine, c’est évidemment d’avancer sur notre politique de défense”, a ajouté Emmanuel Macron qui a souhaité une Europe qui “sache protéger ses frontières” face aux crises migratoires. Il a annoncé, dans ce contexte, notamment le renforcement des contrôles aux frontières et l’amélioration de la gestion européenne de l’immigration.

L’autre axe prioritaire de la présidence française du Conseil de l’UE est “la stabilité du voisinage de l’Europe”, a indiqué Emmanuel Macron qui a cité deux “espaces géographiques”, l’Afrique au Sud, et les Balkans au Nord.

La relation avec l’Afrique sera “une priorité”, de la présidence française du Conseil de l’UE, a-t-il assuré. Car, “elle est structurante pour la paix de l’Europe”.

“Depuis mon mandat, j’ai fait de la relation avec l’Afrique une priorité et je crois en effet profondément que le lien entre nos deux continents qui bordent les deux rives de la Méditerranée est le grand projet politique et géopolitique des décennies à venir”, a déclaré Emmanuel Macron.

Il a annoncé dans ce contexte la tenue d’un sommet entre l’Union africaine et l’UE les 17 et 18 février à Bruxelles, afin de “refonder en profondeur” la relation “un peu fatiguée” entre les deux continents.

Le chef de l’Etat français a évoqué “plusieurs axes” de cette priorité Afrique, notamment “refonder un New Deal, économique et financier” avec le continent africain, en faisant valoir que “l’Europe doit dans les instances internationales porter une stratégie commune avec l’Afrique”, ou le déploiement d'”un agenda en matière d’éducation, de santé et de climat”.

Emmanuel Macron a également évoqué la coopération entre l’Afrique et l’Europe sur le plan sécuritaire “pour faire face à la montée du terrorisme sur ce continent”, notamment au Sahel.

Il a également souligné la nécessité d’accompagner le continent africain dans sa transition énergétique et climatique. « Nous ne pouvons pas laisser les Etats africains sans solutions. Leurs défis sont encore plus importants que les nôtres. »

Emmanuel Macron a en outre plaidé pour “un véritable partenariat” entre l’Afrique et l’Europe, axé sur l’immigration choisie au sein du continent africain et entre l’Afrique et l’Europe et la lutte contre les passeurs de migrants. “C’est un véritable contrat de paix et de sécurité pour construire cet avenir commun avec l’Afrique”, que la France va défendre lors de sa présidence du Conseil de l’UE.

Evoquant les priorités de la Présidence française sur le plan économique, Emmanuel Macron a plaidé pour “un nouveau modèle de croissance” dans l’UE, dont l’objectif sera de “concilier développement économique et ambition climatique”.

“Il faut définir ensemble ce que sera le modèle de croissance européen de 2030”, a indiqué le chef de l’État français, qui a annoncé un sommet les 10 et 11 mars en France avec les ministres des 27 pour évoquer les priorités économiques de sortie de crise.

Emmanuel Macron a indiqué, dans ce contexte, souhaiter “un grand continent d’innovation, de production et de création d’emploi”, mentionnant la lutte contre le chômage de masse comme l’un de ses principaux objectifs.

L’objectif principal de ce nouveau modèle de développement européen est de permettre à l’UE d’atteindre la neutralité climatique d’ici à 2050 et à réduire les émissions de gaz à effet de serre de l’UE de 55% d’ici à 2030, a encore détaillé le président français. “Notre priorité sera la création d’un prix carbone aux frontières de l’UE sur les produits importés. C’est une question d’efficacité économique et écologique”, a-t-il dit.

Concernant le Numérique, il a affirmé que “notre priorité sera la régulation économique et la responsabilisation des plateformes numériques, notamment face aux discours de haine, avec la législation sur les services et les marchés numériques”.

Sur le plan social, le Chef de l’Etat français a affirmé que la priorité de la France sur le plan européen sera “d’établir une législation européenne sur les salaires minimum”.