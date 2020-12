En vue d’amorcer la relance touristique, l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) et Royal Air Maroc ont décidé de renforcer les connexions aériennes sur Dakhla, Marrakech et Agadir.

Relance du tourisme national: La RAM et l’ONMT renforcent les connexions aériennes sur Dakhla, Marrakech et Agadir

En vue d’amorcer la relance touristique, l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) et Royal Air Maroc ont décidé de renforcer les connexions aériennes sur Dakhla, Marrakech et Agadir, en mettant en place 15 nouvelles routes en direction de la France, de l’Allemagne, de l’Espagne, de l’Italie, de la Belgique et du Royaume-Uni.