Raid Sahraouiya: l’athlète paralympique Najwa Awane, un symbole de détermination et de dépassement de soi

Dans l’immensité du désert de Dakhla, où les dunes ondulent à perte de vue comme des vagues dorées, la championne marocaine de tennis sur fauteuil roulant, Najwa Awane, avance avec détermination, s’engageant dans le 11e Raid Sahraouiya, un défi multisports au féminin, où chaque pas incarne un acte de courage et de résilience.

Malgré la chaleur et la rugosité du terrain, porte-drapeau du Maroc lors des jeux paralympiques des JO de Paris 2024, l’athlète paralympique poursuit son chemin avec sérénité. À chaque halte, elle échange un sourire et un regard de solidarité et de compréhension partagée avec les autres participantes.

Dans ce raid, où l’endurance et la solidarité sont mises à l’épreuve, Najwa n’est pas simplement une participante, elle illustre la force d’esprit et le dépassement des limites préalablement fixées, prouvant que l’impossible n’est qu’une notion à réinventer.

« Ce qui m’a motivée à participer à cette aventure, c’était avant tout le côté solidaire. Voir des femmes de tous horizons, venant de pays différents, se soutenir malgré la compétition, m’a profondément émue », a confié Najwa.

Dans ce genre de compétition, il ne s’agit pas simplement de la performance mais plutôt du courage et de la détermination afin de démontrer au monde que l’impossible n’existe pas. Chaque pas de Najwa est un hommage à cette force intérieure et à la détermination et la volonté qui la poussent à dépasser ses limites.

« En tant que personne en situation de handicap, j’ai toujours ressenti le besoin profond de repousser les limites qui m’étaient imposées, de relever des défis et de démontrer que rien n’est véritablement inaccessible, même lorsque l’on fait face à des obstacles physiques », a-t-elle ajouté.

Pour cette jeune sportive de haut niveau, amputée d’une jambe suite à un accident tragique à l’âge de 9 ans, l’objectif est surtout de prouver qu’il est possible de s’accomplir pleinement, de réaliser des exploits, et de participer à des aventures qui, souvent, sont perçues comme inaccessibles aux personnes en situation de handicap.

Cette athlète a fait le choix de ne pas laisser ce bouleversement briser ses rêves et ses ambitions. À l’âge de 14 ans, elle découvre le sport paralympique et se lance dans une nouvelle aventure qui la mènera, quelques années plus tard, aux Jeux Paralympiques de Tokyo 2020 et, plus récemment, à ceux de Paris 2024.

« Je n’ai jamais pensé que je pourrais refaire du sport après l’accident », a-t-elle confié, mais c’était sans compter sur sa détermination et la passion qui l’anime depuis son plus jeune âge.

« L’handicap n’est pas une limite. Aujourd’hui, je participe à des compétitions de haut niveau, et je veux montrer que, même avec une seule jambe, on peut réussir », a-t-elle dit.

Le parcours et les réalisations de Najwa Awane sont la preuve vivante que rien n’est insurmontable lorsqu’on a la volonté et la détermination de se dépasser.

En représentant l’association « Fath Temara des sports pour personnes en situation de handicap » dans cet événement multisports, elle aspire soutenir les jeunes athlètes en situation de handicap dans leur parcours vers le sport de haut niveau.

Initié par « l’Association Lagon Dakhla » jusqu’au 08 février, le Raid Sahraouiya représente une invitation ouverte à franchir le cap, à repousser ses limites et à surmonter les défis, tout en appréciant les paysages époustouflants de la ville de Dakhla.

Après une décennie de succès, ce rendez-vous est aujourd’hui bien plus qu’un événement sportif. Il s’est transformé en une véritable communauté de femmes solidaires, transcendant les frontières et les disciplines pour promouvoir des valeurs de partage et de bienveillance.