Raid Sahraouiya 2023 : Le sport, un levier promotionnel pour la femme (Laila Ouachi)

Organisé par l’association Lagon Dakhla sous le haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, cet évènement, qui se poursuit jusqu’au 11 février, promet émerveillement, solidarité et dévouement à la cause humanitaire.

Au-delà de la compétition sportive, il s’agit d’une manifestation de solidarité réunissant de nombreuses équipes féminines autour de l’esprit solidaire qui fait l’essence même de la Sahraouiya.

“Le sport est un levier promotionnel pour la femme car il lui permet d’être beaucoup plus épanouie, plus libre et lui permet également d’être centrée pendant une semaine sur elle-même”, a fait valoir Mme Ouachi dans un entretien accordé à la MAP, insistant sur le volet social et solidaire de cette compétition.

“Les valeurs de Sahraouiya sont avant tout des valeurs de partage, de dépassement de soi, de solidarité, d’abnégation, d’engagement, de responsabilité et de respect du développement durable”, a-t-elle poursuivi, se félicitant du rayonnement de Dakhla à l’échelle internationale grâce à la médiatisation réussie de cette compétition 100% féminine.

“Notre travail consiste à sensibiliser et à accompagner toutes les femmes afin qu’elles puissent affronter les difficultés, outre un vrai travail associatif d’information, d’accompagnement et de sensibilisation”, a poursuivi la co-organisatrice du raid Sahraouiya.

Lors de cet entretien, la présidente de Lagon Dakhla n’a pas manqué de faire l’éloge de la militante feue Aicha Chenna qui était pour elle comme “une deuxième maman”.

“Nous aimerions prochainement lancer la Fondation Aicha Chenna pour perpétuer tout ce qu’elle a fait pour la femme, l’enfant et la mère célibataire”, a fait savoir Mme Ouachi, saluant l’apport de la figure emblématique marocaine au raid Sahraouiya, notamment dans le volet social.

Sahraouiya 2023 est une invitation à l’émancipation féminine, un message porté par toutes les participantes, toutes unies pour la promotion des droits de la femme, avec pour slogan #stayunited.