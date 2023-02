Séisme en Turquie et Syrie : l’Allemagne enverra de l’aide dans les régions victimes

“Nous suivons, bouleversés, les nouvelles du séisme dans la région frontalière entre la Turquie et la Syrie. Le nombre de morts ne cesse d’augmenter. Nous pleurons avec les familles et tremblons pour les personnes ensevelies. L’Allemagne va bien entendu envoyer de l’aide”, a écrit le chancelier allemand, Olaf Scholz, sur twitter. Un violent tremblement de terre a touché la Turquie et la Syrie durant la nuit du 5 au 6 février. Le bilan encore provisoire fait état de centaines de morts et de milliers de blessés. Au moins 284 personnes ont été tuées en Turquie, et plus de 2.000 sont blessées.

Le bilan risque de s’alourdir fortement selon le vice-président Fuat Oktay. Plus d’un millier d’immeubles se sont totalement effondrés.