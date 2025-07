Rabat : ouverture du 5e Forum mondial de sociologie avec la participation d’une centaine de pays

Les travaux de cet événement exploreront des enjeux contemporains majeurs, notamment les inégalités socio-environnementales, la résilience face aux crises mondiales et la voix du Sud dans les débats internationaux.

Dans son allocution d’ouverture, le président de l’UM5 de Rabat, Mohammed Rhachi, a souligné que ce Forum représente une nouvelle contribution intellectuelle à l’édification du « Maroc méditerranéen, africain et universel », misant sur le savoir comme levier de développement, la justice comme condition de stabilité et la sociologie comme outil de compréhension et de réforme.

Il a, en outre, précisé que l’accueil de cet événement par l’UM5 incarne la vision stratégique du Roi Mohammed VI, ayant pour but d’ériger l’université marocaine en établissement ouvert, proactif et pleinement engagé tant sur le plan national qu’international.

M. Rhachi s’est félicité de la tenue de ce conclave à Rabat pour devenir, le temps de quelques jours, un centre mondial du débat sociologique, à un moment où la complexité du monde exige de décrypter les dynamiques du changement et de guider les trajectoires de justice sociale et environnementale à l’ère de l’Anthropocène.

Insistant sur la portée du thème retenu, il a estimé qu’il invite universités, centres de recherche et intellectuels à transcender les cadres théoriques classiques pour ouvrir de nouveaux horizons à une sociologie à même de questionner les rapports entre l’Homme, la société, la nature et la connaissance.

Au-delà de la dimension scientifique, a-t-il ajouté, le Forum ambitionne de jeter un pont supplémentaire entre les peuples et d’asseoir une base éthique de la science face aux défis du présent et de l’avenir, formulant l’espoir que l’UM5, forte de sa vitalité intellectuelle, de son hospitalité reconnue et de ses établissements scientifiques, puisse devenir un terreau fertile pour les échanges et une plateforme dédiée aux projets de recherche et aux partenariats académiques durables.

De son côté, le président de l’ISA, Geoffrey Pleyers, a salué la tenue de l’événement à Rabat, la qualifiant de « un moment décisif pour réaffirmer le rôle stratégique de la sociologie face aux crises multidimensionnelles qui traversent la planète ».

Il a souligné que cette rencontre illustre l’engagement constant de l’ISA pour une recherche « critique, indépendante et solidaire », ouverte à la pluralité des savoirs et des expériences, mettant en garde contre la prolifération des fausses informations et le recul des libertés académiques, au moment où l’intervention critique des sciences sociales demeure essentielle pour promouvoir la justice sociale, protéger les droits humains et éclairer les décisions publiques.

Pour sa part, la présidente du Forum de l’ISA, Allison Loconto, a indiqué que ce forum n’est pas seulement un espace d’échange scientifique, mais un appel à repenser les savoirs, à valoriser les voix longtemps marginalisées et à co-construire ensemble un avenir viable, ajoutant que le choix de Rabat, carrefour de cultures, confère à cette édition une portée symbolique forte.

Abordant la notion d’Anthropocène, Mme Loconto a estimé qu’elle impose aux sociologues de repenser la justice sociale en intégrant des formes de savoir auparavant écartées, appelant la communauté scientifique à faire en sorte que les discussions menées à Rabat laissent une empreinte tangible sur les sociétés, afin de mieux répondre aux défis écologiques et sociaux contemporains.

Le président du comité local d’organisation du Forum et coordinateur national de l’Instance marocaine de sociologie, Abdelfattah Ezzine, a, quant à lui, fait savoir que tout changement social durable requiert à la fois connaissance et gouvernance », deux attributs qu’il considère indissociables de l’action sociologique.

Selon lui, la sociologie, à la faveur de ses multiples disciplines, s’impose désormais comme un instrument de formation incontournable pour diagnostiquer les dysfonctionnements sociétaux dans leurs différents secteurs et composantes, et ce, dans le cadre d’une ingénierie mobilisant l’ensemble des acteurs concernés.

Abordant la thématique du Forum, M. Ezzine a relevé que l’activité humaine influe sur l’espace de vie au point d’être dotée d’une force géologique comparable aux forces naturelles, une hypothèse qui, pour la première fois, sera examinée par un nombre important de chercheurs, sous des angles variés, à la lumière d’indicateurs diversifiés et selon de multiples approches.

Les travaux du Forum, qui se poursuivront jusqu’au 11 juillet, se déroulent dans plusieurs lieux emblématiques de la capitale, notamment le Théâtre national Mohammed V, la Faculté des sciences de l’éducation, la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales – Souissi, l’École Mohammadia d’ingénieurs (EMI) ainsi que l’Institut national de statistique et d’économie appliquée (INSEA), lequel accueillera le premier Festival du film sociologique, intégré au programme officiel.