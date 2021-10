Prix des carburants : des “mesures de protection” sont à l’étude, affirme le gouvernement français

“Il y a plusieurs pistes qui sont possibles : il y a la question de la baisse des taxes – on n’en est pas là aujourd’hui -; il peut y avoir une question d’une aide spécifique”, a-t-il indiqué dans des déclarations relayées par les médias locaux.

Toutefois, a-t-il précisé, “la décision n’est pas prise”.

“Avant de prendre une décision, il faut regarder qu’est-ce qui est le plus efficace pour aider les Français qui en ont le plus besoin”, a ajouté le porte-parole.

“Dès lors que ces hausses se poursuivraient et que les estimations qui sont faites indiqueraient qu’elles devraient se poursuivre dans la durée, évidemment que nous considérerions des mesures de protection, comme on l’a fait sur le gaz, comme on l’a fait sur l’électricité”, a-t-il assuré.

“Si ces hausses se poursuivent, on prendra les mesures nécessaires”, a encore insisté le porte-parole de l’exécutif français.

A six mois de l’élection présidentielle, le pouvoir d’achat s’installe comme l’un des thèmes phare de la campagne, alors que les prix de l’énergie flambent en Europe.

Début octobre, le Premier ministre français Jean Castex a annoncé un “bouclier tarifaire” afin de bloquer la hausse des prix du gaz jusqu’à avril prochain, et un plafonnement à 4% de la hausse des tarifs de l’électricité prévue en février prochain.

Pour amortir la hausse du prix du gaz au 1er octobre 2021, le gouvernement français avait annoncé récemment le versement d’une aide exceptionnelle de 100 euros aux bénéficiaires du Chèque énergie, une aide sociale envoyée automatiquement entre mars et avril chaque année.