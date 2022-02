Paris renoue avec son traditionnel Salon international de l’Agriculture

Le Salon, qui a vu son édition de 2020 écourtée en raison du premier confinement, puis celle de 2021 annulée purement et simplement à cause de la persistance de la pandémie, se poursuivra jusqu’au 6 mars prochain.

L’actuelle édition, la 58ème, a été inaugurée par le président Emmanuel Macron qui a effectué une visite éclair en raison du contexte international marqué par la crise ukrainienne. A cette occasion, le chef de l’Etat français a prévenu que cette crise “durera” et aura des “conséquences sur le monde agricole”.

Emmanuel Macron a également promis la mise en place d’un “plan de résilience” pour permettre à la France de faire face aux conséquences durables, notamment économiques ce cette crise.

Le SIAP qui rassemble chaque année tous les acteurs du monde agricole, est considéré comme l’événement agricole de référence, non seulement en France mais aussi à l’étranger.

Cette année, il se tient sous le signe “l’agriculture : notre quotidien, votre avenir !”, une façon de souligner que les récentes crises ont mis en évidence une “agriculture battante”. “Les consommateurs, de plus en plus attentifs à la qualité de leur alimentation, ont re(découvert) le rôle essentiel des agriculteurs et de leur travail au quotidien. L’enjeu est plus que jamais de construire un avenir en commun”, affirment les organisateurs.

Le SIAP accueillait chaque année, avant la pandémie, une moyenne de 600.000 visiteurs et était considéré de ce fait comme le rendez-vous incontournable des grandes cultures, de la gastronomie régionale et internationale, des produits des terroirs et de l’élevage.