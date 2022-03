Ouverture à Rabat du Forum du dialogue parlementaire des sénats et conseils équivalents d’Afrique, du monde arabe, d’Amérique latine et des Caraïbes

Organisé sous le Haut patronage du Roi Mohammed VI, ce Forum sera marqué par la présence des représentants des sénats de plus de 31 pays des trois groupes géopolitiques.

A travers la présidence du Congrès de l’Association des sénats, Shoura et Conseils équivalents d’Afrique et du monde arabe (ASSECAA) par M. Naama Mayara, cet événement se veut un mécanisme parlementaire et un espace de plaidoyer et d’exploration des nouveaux domaines de coopération multidimensionnelle, selon une logique d’un partenariat stratégique et de solidarité fondé sur la proximité et l’action participative efficace et effective.

Les participants aux travaux de ce forum aborderont plusieurs questions ayant trait notamment au “Rôle des sénats, des Conseils de la Choura et des conseils équivalents dans la promotion de la coopération Sud-Sud”, aux “Échanges commerciaux et économiques entre l’Afrique et le monde arabe, l’Amérique latine et les Caraïbes : réalité et perspectives”, et à “l’équité climatique et sanitaire : Quel rôle jouent les Sénats des pays du Sud ?”.