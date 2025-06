ONU-C24: la Gambie soutient le plan d’autonomie du Maroc pour régler la question du Sahara

La Gambie a réitéré son ferme soutien à l’Initiative marocaine d’autonomie, la considérant comme le cadre le plus crédible et le plus pragmatique pour résoudre le différend régional autour du Sahara.

« La Gambie continue de considérer l’Initiative marocaine d’autonomie comme le cadre le plus crédible et le plus pragmatique pour résoudre » ce conflit artificiel, a souligné la Représentante de la Gambie lors de la session ordinaire du Comité des 24 de l’ONU (C24) qui se tient du 09 au 20 juin à New York.

Elle a relevé que cette initiative « respecte la souveraineté et l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc, tout en préservant une véritable autonomie » pour les populations des provinces du Sud.

La diplomate a, dans ce cadre, mis en avant le soutien international croissant à l’Initiative marocaine d’autonomie, qualifiée de sérieuse et crédible par le Conseil de sécurité de l’ONU, ajoutant que cette dynamique reflète la confiance dont jouit cette solution durable.

Elle s’est, en outre, félicitée du nombre grandissant de pays qui ouvrent des représentations diplomatiques à Dakhla et Laâyoune, ainsi que de la dynamique d’investissements engagés dans les provinces du Sud.

L’intervenante a, par ailleurs, exprimé le soutien de son pays aux efforts menés sous l’égide des Nations Unies visant à parvenir à une solution politique pacifique réaliste et mutuellement acceptable à ce différend régional.

La représentante de la Gambie a, enfin, salué la coopération continue du Maroc avec les mécanismes des droits de l’Homme des Nations Unies, ainsi que les initiatives du Royaume visant à améliorer les conditions de vie et l’inclusion socio-économique des populations des provinces du Sud.