Nouvelle aide militaire américaine de 200 millions de dollars à l’Ukraine

Cette assistance comprend des systèmes de défense aérienne, des munitions supplémentaires pour les systèmes de fusées d’artillerie à haute mobilité, des munitions pour armes légères et des pièces de rechange, a indiqué le département d’Etat dans un communiqué.

L’annonce de cette aide coïncide avec la visite à Washington du président ukrainien, Volodymyr Zelensky, lors de laquelle ce dernier a eu des entretiens avec le président américain, Joe Biden.

Biden a réitéré à cette occasion le soutien de son pays à l’Ukraine, alors que le Congrès peine à approuver une nouvelle aide en faveur de Kiev.

Les États-Unis « continueront à fournir à l’Ukraine des armes et des équipements essentiels aussi longtemps que possible », a souligné le président américain lors d’une conférence de presse conjointe avec Zelensky.

L’aide à l’Ukraine est devenue un sujet de plus en plus controversé parmi les républicains au Congrès alors que la Maison Blanche fait pression pour assurer la poursuite du soutien militaire à Kiev.

« Nous n’avons plus d’argent et presque plus de temps », a écrit Shalanda Young, directrice du Bureau de la gestion et du budget de la Maison Blanche, dans une lettre adressée aux dirigeants du Congrès.

Les États-Unis « seront à court de ressources » pour soutenir l’Ukraine d’ici la fin de l’année si le Congrès n’approuve pas des fonds d’urgence supplémentaires, selon Young.

Plusieurs membres du Grand Old Party, qui détient la majorité à la Chambre des représentants, veulent conditionner l’approbation de ce programme d’aide à l’adoption de nouvelles mesures pour renforcer la sécurité aux frontières du pays et au durcissement de la politique adoptée en matière d’immigration.