Mouad Hajji : L’organisation conjointe du Mondial 2030 consacre une vision nouvelle de la coopération internationale

« Cette nouvelle approche de coopération est fondée non plus sur la concurrence entre nations, mais sur la coexistence des civilisations, le dialogue des cultures et la convergence des efforts », a relevé M. Hajji devant le Forum International des jeunes parlementaires socialistes et socio-démocrates, tenu les 2 et 3 mai à la Cité Ocre.

Notant que le football constitue un formidable moteur de développement humain, d’inclusion sociale et de rayonnement culturel qui valorise les territoires et inspire les générations, il a fait observer que le Maroc, l’Espagne et le Portugal, en tant que co-organisateurs du Mondial 2030, « ont la responsabilité de faire de cette Coupe du Monde un modèle de solidarité, de durabilité et d’inclusion ».

M. Hajji a, par ailleurs, ajouté que cet événement planétaire permettra d’insuffler une nouvelle dynamique aux infrastructures, à l’économie, à l’emploi et à l’image de l’Afrique, précisant que le Maroc portera cette ambition avec détermination, en œuvrant main dans la main avec ses partenaires africains pour faire émerger une Afrique forte, prospère et intégrée dans le concert des nations.

La Coupe du Monde 2030 est une opportunité exceptionnelle pour réaffirmer les valeurs de coexistence pacifique, de fraternité et de coopération entre les peuples, a-t-il poursuivi, faisant remarquer que le Royaume, fidèle à son héritage, jouera pleinement son rôle pour que cet événement mondial soit porteur d’un message d’espoir, de dialogue et d’unité.

« Notre pays est prêt à accueillir, à rassembler et à faire de cette Coupe du Monde une réussite humaine, culturelle et civilisationnelle », a-t-il conclu.

De son côté, le président du Parlement Andin, Gustavo Pacheco Villar, a tenu à féliciter le Maroc pour l’exploit historique réalisé lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, notant que les réussites majeures du sport marocain traduisent une politique de long terme, initiée sous la conduite éclairée du Roi Mohammed VI.

M. Pacheco Villar a, dans ce cadre, estimé que l’organisation de la Coupe du Monde 2030 est de nature à insuffler une dynamique aux grands projets de développement lancés dans le Royaume.

Organisé par le Groupe parlementaire socialiste marocain, en partenariat avec la Jeunesse Ittihadya et le Forum Mena-Latina, ce forum de deux jours avait pour objectif de débattre de thématiques centrales telles que la paix mondiale, la diplomatie parlementaire Sud-Sud, les crises humanitaires, le climat et les droits humains.