Dakhla : Le RNI engagé à accélérer la mise en œuvre des chantiers Royaux et à consolider les fondements d’un État social (Akhannouch)

« Le RNI poursuit son engagement en faveur de l’édification d’un État social, conformément aux Hautes Orientations de SM le Roi Mohammed VI, en mettant en œuvre des initiatives concrètes au service des citoyens », a-t-il souligné à l’occasion du lancement, depuis la région de Dakhla-Oued Eddahab, de la tournée nationale “Massar Al-Injazat” (La voie des réalisations), initiée par le parti pour marquer la mi-mandat et renforcer le dialogue de proximité.

M. Akhannouch a rappelé que les grands chantiers Royaux, notamment la généralisation de la protection sociale, constituent le socle de l’action politique du parti en matière de justice sociale et territoriale.

À cet égard, il a mis en exergue plusieurs mesures à caractère social, telles que la généralisation de la couverture sanitaire, la mise en œuvre de l’aide sociale directe, l’amélioration du revenu de diverses catégories de travailleurs, ainsi que la réforme du système de retraite, notamment pour les marins-pêcheurs artisanaux.

Il a également mis l’accent sur la réduction de l’impôt sur le revenu en faveur de la classe moyenne, afin d’améliorer leur capacité financière et leur permettre de mieux faire face au coût de la vie.

Sur le plan régional, M. Akhannouch a mis en lumière la dynamique que connaît la région de Dakhla-Oued Eddahab à travers plusieurs projets structurants, dont la modernisation du tissu urbain et le renforcement des infrastructures et des services de base.

Parmi ces projets figurent le Port Dakhla Atlantique, la voie express Tiznit–Dakhla, ainsi que la station de dessalement d’eau de mer, destinée à soutenir l’activité agricole et à renforcer l’approvisionnement en eau potable.

Le président du RNI a indiqué que cette tournée s’inscrit dans la continuité des démarches précédentes du parti, notamment “Massar Al-Thiqa” (La voie de la confiance) et “Massar Al-Tanmia” (La voie du développement), soulignant que le parti a toujours privilégié une approche de proximité et d’écoute active des préoccupations des citoyens.

“La politique se mesure par les résultats concrets sur le terrain et non par les discours”, a-t-il affirmé, appelant les militantes et militants du parti à maintenir leur mobilisation et à contribuer activement à la formulation d’une vision collective pour l’avenir du pays.

La tournée “Massar Al-Injazat”, lancée à partir de Dakhla, sillonnera l’ensemble des régions du Royaume. Elle vise à présenter un bilan à mi-parcours de l’action du parti au niveau local et national, tout en favorisant l’échange direct avec les citoyens à travers les rencontres “Niqach Al Ahrar” (Le dialogue du RNI), un cadre participatif visant à enrichir le débat public et proposer des solutions concrètes et adaptées aux priorités locales.

La veille de ce rassemblement, le bureau politique du RNI a tenu, vendredi soir à Dakhla, une réunion présidée par M. Akhannouch, consacrée à l’examen de plusieurs questions nationales et internationales, ainsi qu’à l’analyse de la conjoncture politique et sociale actuelle et aux aspects organisationnels du parti.

Cette rencontre, tenue dans le cadre de la philosophie du parti axée sur la proximité et l’écoute citoyenne, marque le début d’une série de réunions décentralisées du bureau politique dans les différentes régions du Royaume, reflétant l’attachement du RNI à la régionalisation avancée comme cadre de prise de décision politique au service des priorités locales.