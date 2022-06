Maroc-Tunisie: l’essentiel de la déclaration conjointe pour soutenir la création d’emplois

– Les deux ministères tunisien et marocain en charge de l’emploi sont conscients de la nécessité d’améliorer la conception et la mise en œuvre des interventions relatives au soutien et au développement de l’entrepreneuriat et des TPME.

– Les deux ministères tunisien et marocain en charge de l’emploi ont engagé des efforts dans la conception de politiques et de programmes publics visant à promouvoir l’esprit entrepreneurial et la croissance des TPME: réglementation, startup act et mécanismes de financement innovants.

– Sur la base de l’examen des expériences internationales et des résultats des évaluations d’impact existantes, certains défis notamment au niveau des programmes existants sont à relever, notamment le défi des 3 S: Seuil (mise à l’échelle des programmes entrepreneuriat), Soutenabilité (financement PPP permettant aux ressources publiques de lever des financements privés) et Sélectivité (mieux cibler les entrepreneurs, les projets, les structures d’accompagnement dans une logique de performance).

– Les deux ministères tunisien et marocain en charge de l’emploi ont envisagé un changement de paradigme dans leurs stratégies afin de placer l’emploi au centre du processus de développement économique et social.

– Les deux ministères ont un rôle important à jouer en fixant des objectifs spécifiques en termes de création d’emplois au profit des différentes populations cibles et en orientant des investissements privés vers des secteurs économiques porteurs et des chaînes de valeur à fort potentiel.

– La réalisation de ces objectifs nécessitera la mise en place d’un plan d’action pour l’emploi intégré et inclusif qui s’articule autour des trois niveaux d’intervention, à savoir des politiques macroéconomiques et réglementaires, des politiques et des programmes d’emploi et des politiques et programmes sectoriels/régionaux.

– En termes de politiques sectorielles, régionales et d’emploi, les deux ministères marocain et tunisien ont identifié des réformes et des innovations stratégiques pour maximiser l’impact des programmes de promotion de l’entrepreneuriat et de développement des TPME sur la création d’emplois.

– Les deux ministères sont également conscients de la nécessité de mobiliser des ressources publiques suffisantes pour soutenir la conception et la mise en œuvre de ces orientations.

– L’appel est ouvert à tous les ministères en charge de l’emploi dans la région qui voudraient adhérer à cette dynamique.