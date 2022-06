Les Etats africains atlantiques soulignent l’importance d’optimiser l’espace de la Région pour une gouvernance migratoire concertée (Déclaration de Rabat)

Les ministres ont exprimé à ce titre leur plein soutien à la Conférence des États africains atlantiques en tant que cadre approprié pour capitaliser sur les opportunités mutuellement avantageuses de coopération, y compris avec les mécanismes régionaux, sous-régionaux et inter-régionaux existants, dans le but de générer des synergies et de produire des réponses efficaces et proactives aux défis de cet espace partagé, notamment à travers la désignation de points focaux dédiés à la coopération Africaine Atlantique.

Les ministres ont rappelé, à cet égard, les déclarations issues des précédentes réunions ministérielles, dans le cadre de la coopération lancée depuis 2009, notamment la Déclaration de Rabat en date du 4 Août 2009, document fondateur et de référence du Processus Africain Atlantique.

Tenant compte de ces défis, la Déclaration de Rabat adoptée au terme de cette réunion ministérielle, a souligné la nécessité d’agir collectivement à travers une coordination des actions sur un ensemble de thématiques stratégiques et de secteurs structurants, en vue de répondre aux impératifs de sécurité, de développement durable et de prospérité de cette zone commune.

D’autre part, les Ministres des Etats africains atlantiques ont affirmé que les Etats de la région ont la responsabilité première du renforcement des capacités des structures étatiques, de la défense de l’unité nationale et de l’intégrité territoriale en termes de droit international.

Les Ministres se sont engagés à poursuivre leurs échanges de coopération et de coordination appelant à un dialogue politique et de sécurité axé autour des thématiques de lutte contre le terrorisme, contre la criminalité transnationale organisée dans toutes ses formes, la piraterie maritime, le trafic des migrants et les prises d’otage en mer. Ils ont également appelé à des échanges approfondis pour saisir les opportunités dans les secteurs de l’économie bleue, de la connectivité maritime, et de l’énergie, ainsi qu’à des concertations continues pour relever les défis environnementaux.

Pour ce faire, les Ministres des Etats africains atlantiques ont décidé d’établir trois groupes thématiques, chargés du dialogue politique et de sécurité, de l’économie bleue, de la connectivité maritime et de l’énergie, et du développement durable et de l’environnement. Dans ce sens, trois chefs de file ont été désignés pour diriger les 3 groupes thématiques, respectivement : le Nigeria, le Gabon et le Cap Vert.

Tenue avec la participation de 21 pays de la façade atlantique, dont une quinzaine représentés au niveau ministériel, la 1ère réunion ministérielle des Etats Africains Atlantiques constitue une occasion de concevoir une vision africaine commune sur cet espace vital, de promouvoir une identité atlantique africaine et de défendre d’une seule voix les intérêts stratégiques du Continent.

Ses travaux se sont articulés autour de trois thématiques à savoir, “Dialogue Politique, de Sécurité et de Sûreté”, “Économie Bleue et Connectivité” et “Environnement et Énergie”, rappelle-t-on.