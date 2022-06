Le Cap Vert rÃ©affirme son soutien au plan d’autonomie au Sahara marocain

Le ministre capverdien des Affaires étrangères, de la Coopération et de l’Intégration Régionale, M. Rui Alberto De Figueiredo Soares, a réitéré, mercredi à Rabat, le soutien de son pays à l’intégrité territoriale du Maroc et affirmé son appui au Plan d’Autonomie présenté par le Royaume qui constitue “la seule et unique solution crédible et réaliste à la résolution du différend autour de la question du Sahara”.

Dans un communiqué conjoint rendu public à l’issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, en marge des travaux de la 1ère conférence ministérielle des États Africains Atlantiques, le chef de la diplomatie capverdienne a réaffirmé le soutien de son pays à l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc, saluant les efforts de l’Organisation des Nations Unies comme cadre exclusif pour parvenir à une solution réaliste, pratique et durable au différend autour du Sahara.