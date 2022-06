Sahara: l’Algérie suspend sa coopération avec l’Espagne pour son soutien au plan d’autonomie proposé par le Maroc

L’Algérie “a décidé de procéder à la suspension immédiate du Traité d’amitié, de bon voisinage et de coopération qu’elle a conclu le 8 octobre 2002 avec le royaume d’Espagne et qui encadrait le développement des relations entre les deux pays”, a indiqué mercredi la présidence algérienne. La cause de ce désamour: le soutien total du gouvernement espagnol au plan d’autonomie proposé par le Maroc pour régler la question du Sahara marocain.