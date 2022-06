Tenue au Caire de la 9ème réunion du dialogue politique euro-arabe avec la participation du Maroc

Le Maroc était représenté à cette réunion par l’ambassadeur du Royaume au Caire et son Représentant permanent auprès de la Ligue arabe, M. Ahmed Tazi.

La réunion a examiné, en trois séances de travail, certaines questions d’intérêt commun dans les domaines politique et sécuritaire. La première séance a porté sur “la cause palestinienne et la consolidation de la paix au Moyen-Orient”, tandis que la seconde a abordé les développements au Liban, en Libye et en Irak.

La réunion a également abordé certaines questions liées à l’immigration, aux personnes déplacées et aux réfugiés, ainsi qu’aux moyens d’améliorer et de coordonner les efforts de lutte contre le terrorisme, outre le dossier iranien.

S’exprimant à cette occasion, le Secrétaire général adjoint aux affaires arabes et à la sécurité nationale de la Ligue arabe, Khalil Ibrahim Al-Thawadi, a souligné que la région arabe est en proie à des crises régionales, y compris en Syrie, en Libye et au Yémen, mettant l’accent sur l’importance de préserver l’unité, la stabilité, l’indépendance et l’intégrité territoriale de ces pays.

Il a également évoqué les graves défis auxquels est confrontée la cause palestinienne, expliquant que les droits des Palestiniens sont toujours bafoués et que la paix est toujours absente et inaccessible, en raison de la poursuite de l’occupation israélienne des territoires palestiniens.

M. Al-Thawadi a, de même, réitéré la position arabe basée sur la recherche d’une solution permanente, juste et globale pour la création de l’État palestinien conformément aux résolutions de la légitimité internationale, à l’Initiative de paix arabe et à la solution des deux États avec Al Qods-Est comme capitale, dans les frontières du 4 juin 1967, rappelant le rejet par la Ligue arabe des tentatives de changement du statut juridique et historique de la ville d’Al Qods, de la politique de colonisation et des mesures unilatérales israéliennes.

Par ailleurs, le responsable a exprimé l’appréciation arabe pour la position de l’Union européenne vis-à-vis de la question palestinienne et son soutien à la solution à deux États, ainsi que pour l’appui continu apporté à l’UNRWA qui joue un rôle important envers plus de 5 millions de réfugiés palestiniens.

D’autre part, M. Al-Thawadi a souligné la position arabe ferme visant à créer une zone exempte d’armes nucléaires et d’autres armes de destruction massive au Moyen-Orient, ainsi que l’importance de mettre en œuvre la résolution de la Conférence d’examen du Traité de non-prolifération (TNP) de 1995 sur le Moyen-Orient et de tenir la conférence dès que possible pour renforcer la sécurité et la stabilité dans la région.

Il a, en outre, réitéré le rejet et la condamnation par la Ligue arabe du terrorisme international, qui a pris de nouvelles dimensions et de multiples formes, ce qui nécessite des efforts concertés pour combattre ce fléau qui menace toutes les sociétés.

Sur un autre volet, il a appelé à des efforts régionaux et internationaux concertés pour traiter la question de l’émigration irrégulière conformément aux lois internationales en vigueur, car elle constitue une menace qui transcende les frontières nationales.

Dans cette optique, il a indiqué que la coopération euro-arabe a connu des progrès tangibles depuis l’inauguration de ce dialogue en 2002, dont l’ordre du jour comprend les sujets d’intérêt commun les plus importants.

M. Al-Thawadi a signalé ainsi que l’organisation régulière de ces réunions est la preuve des progrès et de coopération étroite entre les deux parties, à tous les niveaux, rappelant que la 6ème réunion ministérielle euro-arabe devrait se tenir le 10 octobre au siège de la Ligue des États arabes au Caire, alors que le 2ème sommet euro-arabe devrait se tenir au cours de cette année ou au début de l’année prochaine à Bruxelles.