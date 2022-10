Maroc: signature d’une convention de partenariat tripartite sur l’habilitation des jeunes au mariage

L’objectif de cette convention est de renforcer la coopération entre les partenaires “afin de développer des programmes de formation et de sensibilisation, et de fournir des services de santé de qualité à travers le Programme d’habilitation des Jeunes au mariage visant à réduire les risques en matière de santé sexuelle et reproductive qui peuvent nuire à la santé et conduire à des problèmes familiaux”.

L’AMPF s’engage, à travers cette convention, à renforcer les capacités des Adouls en matière de santé sexuelle et reproductive (SSR), à former un groupe de formateurs dans ce domaine pour habiliter les jeunes au mariage, à renforcer la collaboration pour organiser des campagnes d’information et de sensibilisation dans les différents domaines des SSR, y compris la planification familiale en milieu rural.

L’Association entend également “participer et organiser des conférences nationales et internationales avec les Adouls dans les pays musulmans sur l’habilitation des jeunes musulmans au mariage, échanger les expériences et les bonnes pratiques pour atteindre des objectifs communs et mobiliser les ressources matérielles de l’UNFPA dans la concrétisation de ces actions”.

L’Ordre National et les Conseils Régionaux des Adouls, s’engagent de son côté, à faciliter l’accès des jeunes au livret de l’habilitation au mariage, à identifier les bénéficiaires des formations de renforcement des compétences en termes de santé reproductive, à faciliter l’organisation de campagnes d’informations et de sensibilisation relatives aux SSR en milieu rural, y compris la planification familiale, mais aussi à former et sensibiliser les jeunes en âge de mariage sur ces thématiques.

Cette convention vient « couronner un processus de collaboration qui a permis de renforcer les compétences des Adouls en matière d’éducation à la santé sexuelle et reproductive », a affirmé la présidente déléguée de l’AMPF, Latifa Jamai, dans une allocution à cette occasion, relevant que, compte tenu du rôle fondamental de la famille en tant que noyau de la société marocaine, cette convention permet également la mise en place d’un guide d’habilitation des jeunes au mariage, en fournissant des informations tant sur les volets juridiques, sociaux et moraux liés au mariage, qu’en matière de santé sexuelle et reproductive.

L’AMPF mettra, dans ce sens, son expérience de plus de 50 ans en matière d’éducation et de santé sexuelle et reproductive à la disposition de l’Ordre national des Adouls, en vue de le doter d’un certain nombre de mécanismes nécessaires à la sensibilisation des jeunes mariés, a-t-elle affirmé, mettant l’accent sur l’importance du rôle des Adouls dans l’encadrement de cette catégorie de la société et leur sensibilisation à leurs droits et obligations.

Pour sa part, le représentant de l’UNFPA au Maroc, Luis Mora, a mis en avant le rôle essentiel que jouent les Adouls, notant que cette initiative traduit une ambition d’engager les adolescents, les jeunes et les hommes dans la défense des droits de la femme. “Ainsi, ils pourront influencer leurs environnements pour prévenir la discrimination faite aux femmes, corriger les disparités de pouvoir entre les sexes et favoriser un environnement plus favorable à l’autonomisation de la femme”, a-t-il dit.

Par ailleurs, M.Mora a précisé que “les jeunes étaient la cible principale de cette initiative, car plus réceptifs au changement”, affirmant que “les évidences ont démontré que lorsque les jeunes bénéficient d’une éducation suffisante, ils peuvent assurer la prospérité et remédier à la vulnérabilité sociétale”.

Dans une allocution prononcée en son nom, le ministre de la justice, Abdellatif Ouahbi, a tenu à saluer la portée de cette initiative. Il a, en outre, mis l’accent sur l’importance des sessions d’habilitation des époux à la vie conjugale, à la santé reproductive et à la planification familiale en tant que facteur contribuant à la stabilité de la société.

De son côté, le chef de coopération à l’Ambassade du Canada au Maroc, Jean Touchette s’est félicité de la signature de cette convention et a rappelé le partenariat qui lie Ottawa à la UNFPA et ses partenaires, dans la promotion et l’autonomisation des femmes.

Le représentant de l’Ordre National des Adouls au Maroc, Mohamed Sasioui a exprimé sa fierté quant à la signature de ce partenariat tripartite, insistant sur l’adhésion des Adouls, hommes et femmes, aux chantiers importants ouverts par le Royaume et visant à sensibiliser les jeunes sur la question des SSR, mais aussi à développer le capital humain, notamment la jeunesse.

Organisation non gouvernementale à but non lucratif créée en 1971, ayant acquis le statut d’utilité publique depuis 1972, l’AMPF a pour mission de promouvoir les Droits en Santé Sexuelle et Reproductive (DSSR), offrir des prestations en santé sexuelle et reproductive de qualité, et faciliter l’accès aux services en SSR à la population, en particulier la moins desservie et vulnérable