Le Ballon d’Or sourit enfin à Karim Benzema

Plus apaisé et épanoui après son retour en équipe de France au terme de près de six ans d’exclusion, et auteur d’une saison 2021-2022 exceptionnelle avec les Merengues, mais aussi avec les Bleus, le natif de Born, dans la banlieue lyonnaise, avait toutes les chances de son côté pour mettre fin à une malédiction qui le pourchassait depuis 2008.

Après 11 nominations au plus prestigieux des trophées du football mondial, Benzema décroche le sacre tant convoité, octroyé par le magazine France Football, alors qu’il se trouve au sommet de son art et brille de mille feux sur les terrains.

Le Français est incontournable au sein de l’effectif madrilène à tel point que son absence se fait terriblement ressentir, pesant lourd sur l’animation offensive de l’équipe.

En dépit de ses moult nominations, Benzema, tout comme d’autres grands joueurs, a fait les frais d’une concurrence rude et quasi hégémonique du duo Cristiano Ronaldo-Lionel Messi, qui se sont partagé toutes les éditions depuis 2008 à l’exception de 2018, lorsque leur domination a été brisée par le Croate Luka Modric, auteur d’une saison remarquable avec le Real Madrid et finaliste de la Coupe de Monde avec la Croatie.

Cette année, le sacre de l’attaquant du Real Madrid, largement favori depuis des mois, est perçu comme une consécration logique tant le joueur a éclaboussé l’exercice 2021-2022 de toute sa classe.

Il devient ainsi le 5è Français à obtenir la plus prestigieuse récompense individuelle du football mondial, après Kopa, Platini, Papin et Zinédine Zidane, le dernier footballeur tricolore à trôner sur le foot mondial en 1998. Par ailleurs, Benzema devient le deuxième lauréat le plus âgé de tous les temps, derrière l’Anglais Stanley Matthews (1956, à 41 ans).

Mais pour lui, le football “n’a pas d’âge, parce qu’on voit de plus en plus de joueurs après la trentaine qui montent et montent encore de niveau’’, a-t-il souligné après avoir reçu le trophée des mains de son idole, Zinedine Zidane.

“C’est juste la détermination, le travail et avoir envie, parce que je m’entraîne beaucoup plus que les autres par exemple, c’est quelque chose qui m’a permis, après mes trente ans, de me dire voilà, il ne faut pas lâcher et toujours avoir ce rêve dans la tête”, a-t-il dit, devant le gotha du football mondial réuni au Palais de Chatelet, à Paris, où se déroulait la cérémonie du Ballon d’Or.

Pour “le Neuve”, décrocher ce trophée est un “rêve de gamin”. “J’ai grandi avec ça dans ma tête, après j’ai eu de la motivation, car j’ai eu deux modèles dans ma vie, Zizou et Ronaldo, c’est beaucoup de travail, ne rien lâcher, s’entraîner encore plus et surtout garder encore plus ce rêve dans la tête, parce que tout est possible”, a-t-il répondu au maître de cérémonie, l’autre star du football mondial, l’Ivoirien Didier Drogba.

“Je suis vraiment fier de mon parcours, c’était difficile, ça n’a fait que me renforcer mentalement. Je suis content, satisfait de mon travail et je vais continuer comme ça”, a-t-il promis, sous les regards de sa famille.

Le numéro 9 du Real n’a pas laissé de place au doute, avec des exploits individuels qui forcent le respect et l’admiration. Ses chiffres parlent pour lui et témoignent d’une campagne sensationnelle.

En effet, l’année dernière, l’attaquant français a bouclé sa saison avec 44 buts en 46 matchs toutes compétitions confondues. Il a également reçu le prix de Pichichi de la Liga, avec 27 buts, pour la première fois depuis son arrivée au club madrilène en 2009. Il a en outre terminé au top du classement des buteurs de la Ligue des champions (15 réalisations en 12 matchs). En tout, l’ancien lyonnais a pulvérisé son précédent record (32 buts en 2011-2012).

Benzema a également été sacré meilleur joueur en Ligue des champions, tout en s’offrant le luxe de la plus belle réalisation de la compétition. De plus, il a remporté le prix du meilleur joueur de Liga, sans oublier le titre de joueur de l’année UEFA, pour la première fois de sa carrière.

Un exercice exceptionnel qui s’est traduit par plusieurs lignes supplémentaires sur le palmarès déjà bien fourni de “KB9”, qui fêtera ses 35 ans le 19 décembre. En club, l’attaquant a raflé la Ligue des champions, ainsi que la Liga et la Supercoupe d’Espagne. Un succès qu’il a également répercuté en sélection en s’adjugeant la Ligue des nations avec la France.

Avec le Real Madrid, et après le départ de la star de l’équipe merengue, le Portugais Cristiano Ronaldo, Benzema a joué un rôle crucial pour son équipe dans sa quête de la Ligue des champions, signant douze buts sur 15 dans les matchs décisifs : deux triplés face au PSG et Chelsea, un doublé face à Manchester City et deux nouveaux buts contre les deux clubs anglais.

À presque 35 ans, le Français ne semble pas prêt à raccrocher les crampons, sa soif de buts demeurant inaltérable comme en témoigne sa prestation stratosphérique lors du classico dimanche. Le Ballon d’Or en poche pour la première fois, un autre sacre ne semble pas très loin pour le “Nueve” des Merengue.