Les deux présidents auront à cette occasion des entretiens portant notamment sur les défis régionaux et mondiaux d’intérêt commun, les opportunités d’approfondir l’intégration régionale d’Israël et les moyens d’assurer la prospérité et la sécurité pour les Israéliens et les Palestiniens, ajoute le communiqué.

Le président israélien, qui arrivera à Washington le 25 octobre, aura des réunions avec plusieurs responsables américains.