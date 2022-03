Maroc/Pêche : hausse de la valeur des produits commercialisés de 19% en février 2022 (ONP)

Par espèce, les débarquements des céphalopodes, des crustacés et du poisson blanc ont augmenté, en valeur, de 36%, 35% et 6%, respectivement. En revanche, les valeurs des algues, des coquillages et des poissons pélagiques ont reculé respectivement de 74%, 45% et 17%. Par port, un total de 1.447 T de produits de la pêche côtière et artisanale a été débarqué dans les entrées portuaires méditerranéennes à fin février 2022, en baisse de 21%. En termes de valeur, ces ports ont affiché un recul de 29% à plus de 12,40 millions de dirhams (MDH).

Concernant les ports situés sur l’Atlantique, ils ont affiché une baisse de 29% à 75.504 T en février 2022, tandis que leur valeur a reculé de 16% à plus de 279,96 MDH.