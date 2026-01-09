Maroc-Cameroun : la composition du Maroc pour ce quart de finale

Le Maroc affronte le Cameroun en quarts de finale de la CAN 2025 avec une composition offensive emmenée par Brahim Abdelkader Díaz, Abde Ezzalzouli et Ayoub El Kaabi, dans l’espoir de retrouver les demi-finales pour la première fois depuis 2004.

Les Lions de l’Atlas entrent en scène ce soir au stade Moulay Abdellah avec une formation très offensive pour défier le Cameroun en quarts de finale de la CAN 2025. Yassine Bounou est dans les buts, protégé par une défense à quatre composée d’Achraf Hakimi à droite, Romain Saïss et Nayef Aguerd dans l’axe central, et Noussair Mazraoui à gauche. Au milieu, le trio dynamique est formé de Sofyan Amrabat, Oussama El Aynaoui et Ibrahim Saibari, tandis que l’attaque est menée par trois joueurs très créatifs : Abde Ezzalzouli, Ayoub El Kaabi et Brahim Abdelkader Díaz.

Cette composition montre la volonté de Walid Regragui de privilégier le jeu offensif et la vitesse sur les ailes pour déstabiliser une équipe camerounaise qui alignera Fabrice Epassy dans les buts, avec une ligne défensive composée de Che Malone, Nouhou Tolo, Kotto et Tchamadeu, un milieu animé par Baleba, Avom et Mbeumo, et une attaque emmenée par Kofane et Namaso.

Il faut remonter à 2004 pour retrouver la dernière demi-finale du Maroc à la CAN, une édition où les Lions avaient été éliminés par la Tunisie en demi-finale. Ce soir, le Maroc joue pour renouer avec cette étape et viser une première finale depuis 22 ans.