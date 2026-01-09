Thé amer: Faites de l’humour, pas la guerre

C’est l’histoire de valeurs du sport bafouées, outragées, offensées en ces temps de ballon rond continental. Des valeurs et des principes portés haut par le football qui sont gommés et effacés par un seul pays, une seule équipe, les supporters d’une même nationalité à l’occasion de la CAN qu’accueille le Maroc.

L’équipe nationale algérienne a joué jusqu’ici à Rabat. Mais, chut, les algériens ne le savent pas. Le tournoi qui se joue au Maroc, dans six villes marocaines, est classé secret défense chez les voisins de l’Est. Les télévisions algériennes, publiques et privées, font des duplex en plan serré et dans la nuit noire, bien loin des stades marocains et au milieu de nulle part. Ca ne s’invente pas. C’est une prouesse télévisuelle qui fait le pari du déni tout en faisant des sujets en esquivant l’un des fameux 5 W qui indique le lieu dans une information (where/où). Les matchs commentés par les envoyés spéciaux algériens se tiennent n’importe où. Peut-être sur la lune ou sur Mars, mais surtout pas à Rabat, encore moins au Maroc. C’est un secret que les Algériens ne doivent surtout pas apprendre.

La télévision algérienne n’est sûrement pas candidate au prix Albert Londres du meilleur reportage audiovisuel. La caméra d’or a ses critères professionnels que la raison algérienne ne connaît pas. Fort heureusement, la terre continue de tourner et cela n’empêche personne de dormir, sauf, suivez mon regard oblique, du côté d’El Mouradia et son palais…

Ceci n’expliquant pas cela, on peut toujours arguer du fait que lorsque la politique (de la haine) et la géopolitique à deux balles entrent dans un stade, le spectacle du football en sort, les crampons bien visibles.

Joueurs et supporters algériens ont rivalisé de trouvailles pour que leur jeu, leurs corners, leurs tirs, leurs passes ne marquent pas les esprits. Ils ont tout fait pour que les spectateurs, les passionnés de ballon rond ne se remémorent que de ce joueur algérien, visiblement pas au courant de l’Histoire avec un grand H, se moquant du supporter congolais auto-érigé en statue de Patrice Lumumba, de ce supporter algérien qui se soulage sur les gradins du stade Moulay Hassan et filme sa « prouesse » sous forme de flaque, de ces fake news sur les réseaux sociaux où nos voisions conspuent les stades clinquant de modernité et technologie, une organisation sans faille et un « makhzen » qui a fait le job, et bien.

Les Fennecs jouent contre le Nigéria samedi à Marrakech. Et les Marrakchi dont le sens de l’humour et de la dérision a franchi les frontières se frottent déjà les mains en se préparant à faire de bonnes affaires. Une vidéo, devenue virale, appelle les jeunes de Marrakech à faire des provisions de couches pour les vendre aux supporters algériens qui seraient pris d’une envie pressante. Une bonne action qui a cet avantage de ne pas être gratuite. Alors oui, faites de l’humour et pas la guerre !