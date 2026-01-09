CAN 2025: les entraîneurs africains en force pour affronter les quarts de finale

La Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Maroc-2025 a consacré la montée en puissance des cadres africains, confirmant l’excellence du savoir-faire local. Sur les huit sélections qualifiées pour les quarts de finale, six sont emmenées par des cadres du continent africain.

Walid Regragui, le patron de la tanière

Si l’équipe du Maroc de Walid Regragui enchaine les succès et performances qui lui ont valu une 11è place au classement de la FIFA, les autres sélections africaines font de plus en plus recours aux cadres locaux, d’autant plus que l’expérience a montré que ceux-ci sont les plus aptes à transmettre la ferveur de cette compétition aux joueurs. Ainsi, Walid Regragui s’est fait un nom dans la cour des grand du football mondial à la faveur du parcours historique des Lions de l’Atlas en Coupe du monde 2022 au Qatar, où il a mené le Maroc jusqu’en demi-finale, un exploit sans précédent pour une équipe africaine.

Eric Chelle, le Malien qui veut mener les Super Eagles vers le sacre

Eric Chelle, ancien joueur de Valenciennes, RC Lens et du FC Istres, a réussi à faire de l’équipe du Nigeria une sélection redoutable et un des prétendants sérieux au sacre lors de la CAN Maroc-2025.

Le sélectionneur malien s’est offert le luxe de signer trois victoires en autant de rencontres avec le Nigeria lors de la phase de groupes, après des succès devant la Tanzanie (2-1), la Tunisie (3-2) et l’Ouganda (3-1) en phase de groupes, puis le Mozambique (4-0) en huitièmes. Il n’a pris en main l’équipe du Nigeria qu’en janvier 2025, avec un objectif clair, à savoir relancer une sélection nigériane en crise.

David Pagou, l’entraineur qui veut redorer le blason des Lions Indomptables

Nommé sélectionneur des Lions Indomptables à trois semaines seulement du début de la CAN Maroc-2025, Pagou avait pour mission de relancer une équipe en quête d’identité et de régularité sur le plan continental. Technicien pragmatique, il privilégie la solidité défensive et un jeu organisé, tout en cherchant à valoriser les jeunes talents locaux, à l’image de Christian Kofane (19 ans). Il a réussi à mener le Cameroun vers les quarts de finale, fort en cela d’un groupe homogène qui a su s’imposer comme un sérieux prétendant au titre de cette 35è édition.

Pape Thiaw, un digne successeur d’Aliou Cissé

A la tête des Lions de la Téranga, qu’il mène en main de maître lors de cette CAN, Pape Thiaw, nommé sélectionneur du Sénégal en décembre 2024 pour succéder à Aliou Cissé, s’est rapidement imposé comme l’homme du renouveau des Lions.

Sous sa conduite, le Sénégal s’est qualifié pour la Coupe du monde 2026, confirmant la capacité de l’ancien international à transmettre une exigence et une identité de jeu forte. Pape Thiaw incarne une nouvelle ère pour le Sénégal, avec pour principal objectif de rivaliser avec les plus grandes nations du continent et du monde.

Hossam Hassan, une 8è étoile en ligne de mire

Le sélectionneur de l’Egypte, Hossam Hassan, 59 ans, est une légende du football dans son pays. Nommé sélectionneur des Pharaons en février 2024, il a su tirer son épingle du jeu lors de cette CAN malgré la prestation en dents de scie des coéquipiers de Mo Salah.

En effet, l’équipe d’Egypte a certes imposé sa loi dans son groupe (2 victoires et 1 nul), mais a souffert avant de battre une vaillante équipe du Bénin (3-1) en huitièmes de finale après prolongations. Face à la Côte d’Ivoire, l’Egypte, habituée à tenir tête aux grands du continent, devra sortir le grand jeu afin d’éviter toute mauvaise surprise.

Emerse Faé, le coach qui veut continuer à écrire l’histoire

La Coupe d’Afrique des Nations retiendra à jamais la manière dont Emerse Faé a réussi à métamorphoser les Eléphants de Côte d’Ivoire lors de la CAN-2023 organisée à domicile et qu’ils ont remportée magistralement.

Devant les Pharaons en quart, l’équipe ivoirienne aura du pain sur la planche si elle veut continuer à défendre sa couronne et rester sur le même dynamisme.

Tom Saintfiet et Vladimir Petkovic, les seuls sélectionneurs étrangers encore en lice

Le sélectionneur du Mali, le Belge Tom Saintfiet, a réussi l’exploit de mener les Aigles en quart de finale, malgré quatre matches nuls.

Nommé en août 2024, Saintfiet qui a occupé, entre 2002 et aujourd’hui, 21 postes différents, aura la lourde tâche de mener son équipe à surmonter son voisin sénégalais dans un quart de finale très attendu.

De son côté, le sélectionneur de l’Algérie, Vladimir Petkovic, partisan d’un football méthodique, adaptable et exigeant, est parvenu malgré son manque d’expérience sur la scène africaine à mener les Fennecs vers les quarts de finale, qu’ils n’ont plus atteints depuis leur sacre en 2019. Sous sa houlette, l’équipe d’Algérie doit relever un défi de taille, à savoir battre le Nigeria de Victor Osimhen, finaliste malheureux de la dernière édition.