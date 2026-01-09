Tanger – Le Sénégal a validé, vendredi au Grand Stade de Tanger, son billet pour les demi-finales de la Coupe d’Afrique des Nations (Maroc-2025), en s’imposant dans la douleur face au Mali (1-0).

CAN Maroc-2025: Le Sénégal qualifié aux demi-finales aux dépens du Mali (1-0)

Dès l’entame du match, les deux équipes ont tenté de prendre le contrôle du jeu et de construire leurs offensives en exploitant la vitesse des latéraux.

L’action la plus dangereuse est survenue à la 3è minute : le Mali a réclamé un penalty à la suite d’un contact jugé ordinaire entre le capitaine de l’équipe du Sénégal, Kalidou Koulibaly, et l’attaquant et meilleur buteur des Aigles, Lassine Sinayoko. L’arbitre a ordonné la poursuite du jeu.

L’engagement physique des deux camps était manifeste dans la lutte pour la domination du milieu de terrain, avec un recours marqué aux contre-attaques rapides.

Cette tactique a porté ses fruits à la 27è minute avec l’ouverture du score pour le Sénégal, consécutive à une erreur du gardien malien Djigui Diarra, qui n’a pas réussi à contrôler correctement le ballon. Iliman Ndiaye profite de cette erreur pour inscrire le but.

Les deux sélections ont maintenu la même intensité tout au long de la première période, jusqu’à la troisième minute du temps additionnel, marquée par l’expulsion du capitaine et maître du jeu malien, Yves Bissouma, après avoir écopé d’un second carton jaune.

Après le coup d’envoi de la seconde mi-temps de cette rencontre suivie par plus de 32.000 spectateurs, la sélection malienne a tenté de revenir au score en construisant une attaque coordonnée entre le milieu de terrain et le côté gauche, mais le ballon termine dans les mains du gardien Édouard Mendy.

Le Sénégal répond immédiatement par une contre-attaque rapide, conclue par une frappe puissante d’Idrissa Gaye que le gardien malien détourne difficilement en corner.

À la 55è minute, l’entraîneur de l’équipe malienne, Tom Saintfiet, procède à un remplacement forcé suite à la blessure du milieu Amadou Haidara, faisant entrer Nini Dordjélis.

De son côté, l’entraîneur sénégalais a procédé à la 62è minute à des changements tactiques en retirant Mamadou Diarra et Bab Gaye, tous deux avertis, pour faire entrer Ismaïla Siss et Lamine Camara.

Les joueurs sénégalais ont exercé une pression sur le porteur du ballon afin d’empêcher le Mali de construire ses attaques ou d’opérer des transitions rapides.

Au dernier carré, le Sénégal affrontera le vainqueur du choc opposant l’Egypte et la Côte d’Ivoire.