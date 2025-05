Maroc : 5,7 millions d’arrivées touristiques à fin avril

Le Maroc enregistre une performance exceptionnelle avec 5,7 millions de touristes à fin avril 2025 (+23% vs 2024), soit un million de touristes supplémentaires en seulement 4 mois de l’année 2025. Ces chiffres exceptionnels placent naturellement le Maroc parmi les destinations touristiques les plus dynamiques au monde, indique le ministère dans un communiqué.

Le mois d’avril à lui seul a vu 1,7 million d’arrivées, en hausse de 27% par rapport au même mois de l’année 2024, démontrant une attractivité qui transcende désormais les saisons traditionnelles.

Citée dans le communiqué, la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor, a souligné : « Un million de visiteurs supplémentaires en un début d’année habituellement plus calme, constitue un signal fort pour la suite de l’année 2025 ».

Et d’ajouter : « Ces résultats exceptionnels, sont la preuve de l’efficacité de la feuille de route du tourisme lancée par le gouvernement sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’Assiste. Une stratégie qui capitalise sur les atouts uniques de notre pays, tout en mettant en place les bases nécessaires à une croissance touristique pérenne ».