Libye : Washington rend hommage à Stephanie Williams pour son rôle dans “l’avancement de la paix”

“Les Etats-Unis remercient Stephanie Turco Williams pour son service dans l’avancement de la paix, alors qu’elle quitte son poste de Représentante spéciale par intérim du Secrétaire général et de chef de la Mission d’appui des Nations-Unies en Libye (MANUL)”, a déclaré M. Blinken dans un communiqué.

Dans ces rôles, elle a démontré des “compétences diplomatiques extraordinaires”, faisant preuve à la fois de “créativité et de ténacité” pour rassembler les parties libyennes dans le cadre du processus politique facilité par l’ONU, aboutissant à l’accord de cessez-le-feu à l’échelle nationale du 23 octobre, la sélection des dirigeants pour une nouvelle autorité exécutive et la décision de tenir des élections nationales d’ici la fin de l’année, a souligné le Secrétaire d’Etat américain.

“Alors que le leadership de la MANUL est en phase de transition, nous encourageons le peuple libyen à s’appuyer sur ses réalisations et à continuer d’œuvrer pour mettre fin au conflit. Les Etats-Unis soutiennent la vision libyenne d’une Libye pacifique, prospère et unifiée avec un gouvernement inclusif qui peut à la fois sécuriser le pays et répondre aux besoins économiques et humanitaires de sa population”, a ajouté M. Blinken.

Pour lui, les efforts de Mme Williams ont “contribué à la réalisation de cette vision et elle mérite notre plus profonde gratitude”.

Vendredi, M. Mohammad Younes Menfi a été élu président du Conseil présidentiel, par le Forum du dialogue politique libyen, réuni près de Genève sous l’égide de l’ONU. Son colistier M. Abdul Hamid Mohammed Dbeibah, a été élu, quant à lui, par les 74 membres du Forum, au poste de Premier ministre. Sur la même liste, figurent MM. Mossa Al-Koni et Abdullah Hussein Al-Lafi qui siègeront en tant que membres du Conseil présidentiel.