L’accord de cessez-le-feu est entré en vigueur ce dimanche à Gaza. Les premiers camions du Programme alimentaire mondial de l’ONU sont entrés dans Gaza, confirment les Nations unies, en publiant une courte vidéo sur son compte X.

Selon l’Égypte, l’accord prévoit « l’entrée de 600 camions d’aide par jour ».

« 197 camions d’aide et cinq de carburant sont entrés par le passage de Kerem Shalom entre Israël et Gaza et par deux autres passages à la frontière entre l’Égypte et Israël après la trêve.