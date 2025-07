Les Etats-Unis soulignent le leadership de SM le Roi pour la paix et la prospérité, se félicitent du partenariat durable avec le Maroc

« Sous le leadership du Président Trump et de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, nous continuerons de bâtir une nouvelle ère de paix et de prospérité dans les années à venir », a indiqué le chef de la diplomatie américaine dans un communiqué à l’occasion du 26è anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de Ses glorieux Ancêtres.

M. Rubio a également tenu à exprimer, au nom des Etats-Unis d’Amérique, ses félicitations au Roi Mohammed VI et au peuple marocain à l’occasion de cet anniversaire.

« En tant que l’un des amis les plus anciens et les plus proches de notre nation, nous apprécions notre partenariat durable avec le Maroc pour faire progresser la paix et la sécurité », a encore souligné le Secrétaire d’Etat américain.