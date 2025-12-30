Les Emirats affirment que la cargaison détruite au Yémen ne contenait pas d’armes émiraties

Les Emirats arabes unis ont démenti mardi avoir envoyé au Yémen une cargaison d’armes pour les séparatistes, après des frappes menées par la coalition militaire dirigée par l’Arabie saoudite sur le port yéménite d’al-Mukalla.

« La cargaison en question ne comprenait aucune arme, et les véhicules déchargés n’étaient destinés à aucun acteur yéménite », mais aux forces émiraties opérant au Yémen, a déclaré le ministère émirati des Affaires étrangères dans un communiqué, ajoutant que l’arrivée de cette cargaison avait été coordonnée avec Ryad.

Dans la foulée , Les Émirats arabes unis ont exprimé leurs profonds regrets concernant la déclaration publiée par le Royaume d’Arabie saoudite, « qui contenait des inexactitudes fondamentales quant au rôle des Émirats arabes unis dans les événements en cours au Yémen ».

Selon l’agence de presse émiratie WAM, les Émirats arabes unis rejettent catégoriquement toute tentative de les impliquer dans les tensions entre les parties yéménites et condamnent les allégations selon lesquelles ils auraient exercé des pressions ou des instructions sur une quelconque partie yéménite afin de mener des opérations militaires menaçant la sécurité du Royaume d’Arabie saoudite ou ciblant ses frontières.

Les Émirats arabes unis ont réaffirmé leur engagement indéfectible envers la sécurité et la stabilité du Royaume d’Arabie saoudite, leur plein respect de sa souveraineté et de sa sécurité nationale, ainsi que leur rejet de toute action menaçant la sécurité du Royaume ou celle de la région, et estiment que les relations fraternelles et historiques entre les deux pays constituent un pilier fondamental de la stabilité régionale et qu’ils sont toujours soucieux de maintenir une coordination complète avec leurs frères du Royaume.

Les Émirats arabes unis ont aussi souligné que, depuis le début des événements dans les gouvernorats d’Hadramaout et d’Al-Mahra, leur position est de s’efforcer de contenir la situation, de soutenir les efforts de désescalade et de promouvoir des accords contribuant au maintien de la sécurité et de la stabilité ainsi qu’à la protection des civils, en coordination avec le Royaume d’Arabie saoudite.

Concernant la déclaration du porte-parole militaire des forces de la Coalition relative à l’opération militaire menée dans le port de Mukalla, le ministère des Affaires étrangères des Émirats arabes unis rejette catégoriquement les allégations selon lesquelles cette opération alimenterait le conflit yéménite. Il précise que ladite déclaration a été faite sans consultation préalable des États membres de la Coalition.

Il a également noté qu’une coordination de haut niveau avait eu lieu entre les Émirats arabes unis et le Royaume d’Arabie saoudite concernant ces véhicules, et qu’un accord avait été conclu pour que ces derniers ne quittent pas le port. Cependant, les Émirats arabes unis ont été surpris par le ciblage de ces véhicules dans le port de Mukalla.

Le ministère des Affaires étrangères souligne que la présence des Émirats arabes unis au Yémen s’est faite à l’invitation du gouvernement yéménite légitime et dans le cadre de la Coalition arabe dirigée par le Royaume d’Arabie saoudite, dans le but de soutenir le rétablissement de la légitimité et de lutter contre le terrorisme, tout en respectant pleinement la souveraineté de la République du Yémen. Le ministère note que les Émirats arabes unis ont consenti d’importants sacrifices depuis le début des opérations de la Coalition et ont soutenu le peuple yéménite frère à différentes étapes.

Le ministère a des Emirats en outre indique que ces événements soulèvent des questions légitimes quant à la manière d’y faire face et à leurs répercussions, à un moment qui exige le plus haut niveau de coordination, de retenue et de sagesse, tout en tenant compte des défis sécuritaires existants et des menaces associées aux groupes terroristes, notamment Al-Qaïda, les Houthis et les Frères musulmans. Tout ceci s’inscrit dans le cadre des efforts internationaux visant à lutter contre le terrorisme et l’extrémisme et à favoriser la désescalade et la stabilité.

Il a en outre affirmé que la gestion de ces récents développements doit être menée avec responsabilité et de manière à prévenir toute escalade, en se fondant sur des faits avérés et la coordination existante entre les parties concernées, afin de préserver la sécurité et la stabilité, de sauvegarder les intérêts communs et de contribuer à la recherche d’une solution politique et à la fin de la crise au Yémen.