Les BRICS réclament 1300 milliards de dollars de financements climatiques d’ici la COP30

Les pays du BRICS ont exhorté les nations les plus riches à renforcer leur contribution aux financements climatiques, appelant à mobiliser 1300 milliards de dollars d’ici la COP30 prévue en novembre au Brésil, dans le cadre d’un « plan de route de Bakou à Belém » adopté lors de leur sommet à Rio de Janeiro.

Dans une déclaration conjointe lundi, les dirigeants du bloc des onze grandes économies émergentes ont exprimé leur « profonde préoccupation face aux lacunes d’ambition et de mise en œuvre des pays développés avant 2020 » et les ont appelés à combler « de toute urgence » ces écarts, à relever leurs objectifs 2030 et à viser la neutralité carbone « bien avant 2050, de préférence dès 2030 », avant de parvenir à des émissions négatives.