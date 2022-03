Les 27 s’accordent sur un agenda commun face aux conséquences du conflit russo-ukrainien

Sur le plan énergétique, l’UE va définir un “plan d’action” pour sortir d’ici 2027 “de la dépendance énergétique” vis-à-vis de ses partenaires et garantir sa “souveraineté” en la matière, a indiqué le président français Emmanuel Macron dont le pays assure la présidence tournante du Conseil de l’Union européenne.

“Faire ces choix d’indépendance a un coût”, a-t-il indiqué lors d’une conférence de presse aux côtés du président du Conseil européen, Charles Michel, et de la Présidente de la Commission européenne, Ursula Von Der Leyen, au terme d’un sommet européen informel.

“Nous mesurons combien notre alimentation, notre défense sont des sujets de souveraineté. Nous voulons choisir nos partenaires et ne pas dépendre d’eux”, a ajouté Emmanuel Macron.

En matière de défense, il s’agit de “définir les investissements dont nous avons besoin”, a précisé M. Macron, ajoutant que “d’ici au mois de mai”, une stratégie européenne en matière de défense va être présentée.

L’Union européenne va “consolider et bâtir des filières européennes de défense”, a précisé le président français, soulignant la nécessité également de “réévaluer nos stratégies de protection pour défendre notre souveraineté en matière d’alimentation”.

M. Emmanuel Macron a en outre réaffirmé les objectifs de l’UE vis-à-vis du conflit en Ukraine, à savoir un “retour rapide à la paix” et obtenir un “cessez-le-feu”.

Concernant la demande d’adhésion de Kiev au bloc des 27, la présidente de la Commission européenne a souligné que “l’Ukraine fait partie des peuples européens”.

“Aujourd’hui nous avons ouvert la porte à l’adhésion de l’Ukraine à l’Union européenne”, a-t-elle annoncé, ajoutant qu’”il y a des conditions auxquelles il faut répondre pour entrer dans l’UE”.

“Mais nous ne sommes pas insensibles à la vitesse à laquelle se sont déroulés les récents événements”, a-t-elle dit.

“Nous sommes engagés sur le terrain du soutien à l’Ukraine, nous avons eu bien sûr un débat sur la demande qui a été introduite par l’Ukraine, la Géorgie et la Moldavie et nous voulons dire avec solennité et avec force à nos amis ukrainiens qu’ils sont pleinement membre de la famille européenne”, a déclaré pour sa part le président du Conseil européen.

“Nous voulons leur dire que nous allons nous engager et nous mobiliser rapidement et immédiatement pour renforcer les liens avec le peuple ukrainien et que nous allons aussi nous engager pour soutenir et supporter le choix qu’ils font pour ce chemin européen”, a-t-il souligné.

Initialement consacré à un “nouveau modèle de croissance et d’investissement” pour l’Europe, l’ordre du jour de ce sommet, prévu depuis mi-décembre, a été changé au vu des développements relatifs au conflit Russie-Ukraine.